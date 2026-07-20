Correos lanza un sello para conmemorar el segundo Mundial de España

Redacción deportes, 20 jul (EFE).- Correos homenajeará a la selección española de fútbol, tras convertirse ayer domingo en campeona del mundo por segunda vez, con la emisión de un sello conmemorativo.

“El sello conmemorativo simboliza el orgullo de un país que vuelve a celebrar un título mundial y establece un puente entre dos generaciones históricas”, ha destacado la compañía postal este lunes en un comunicado.

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España ganó 1-0 a Argentina con un gol de Ferrán Torres, en el minuto 106, en un partido en el que el combinado español fue superior, con el 65% de posesión frente al 35% de los argentinos y con 20 tiros a puerta, mientras que los albicelestes no realizaron ninguno entre los tres palos.

Los sellos se pueden adquirir en las oficinas de correos, a través de su página web, por teléfono o contactando con el Servicio Filatélico por correo electrónico. EFE

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