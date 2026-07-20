Colectivos ecologistas rechazan el traslado de dos orcas de Francia a Tenerife

Santa Cruz de Tenerife, 20 jul (EFE).- Colectivos ecologistas de Tenerife han rechazado este lunes el posible traslado de las orcas Wikie y Keijo desde el cerrado parque Marineland, en Francia, al Loro Parque de Tenerife, al considerar que "no es un rescate" y que supone "trasladar el problema a otro lugar".

En un comunicado, los colectivos sostienen que la propuesta de traslado, que aseguran ha sido rechazada por el CSIC, contradice "el espíritu" de la legislación francesa que puso fin a los espectáculos con cetáceos y priorizó su bienestar.

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A su juicio, el cierre de Marineland no puede resolverse con el traslado de los animales a otro zoológico en el que continúen en cautividad y sean utilizados para espectáculos.

"Esto no supone poner fin al problema, sino trasladarlo a otro lugar", han señalado los ecologistas, que recuerdan que las orcas son animales "extremadamente inteligentes", con complejos vínculos familiares y sociales, y que en libertad recorren decenas de kilómetros al día y se comunican a grandes distancias.

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Los colectivos defienden que existe evidencia científica sobre los efectos negativos del cautiverio en estos animales y consideran que Francia no puede reconocer por ley que debe terminar el cautiverio de cetáceos y, al mismo tiempo, "exportar ese mismo problema a otro país".

"Condenar a Wikie y Keijo a pasar el resto de sus vidas en una piscina siendo exhibidos no puede presentarse, en ningún caso, como una medida de bienestar animal", han afirmado.

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En su opinión, Francia debe mantener a las dos orcas en condiciones adecuadas hasta que puedan ser trasladadas a un santuario marino y las decisiones sobre su futuro deben responder "exclusivamente al interés de los animales" y no a la continuidad de un modelo de negocio basado en el cautiverio y la exhibición de cetáceos.

Los ecologistas consideran además que el cierre de Marineland era previsible desde hacía años y que las administraciones francesas dispusieron de tiempo suficiente para planificar una alternativa para las orcas, por lo que rechazan que se alegue ahora una situación de urgencia para justificar su traslado.

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"Todo apunta a que la aceleración del proceso responde más al interés económico de clausurar definitivamente las instalaciones que a las necesidades reales de Wikie y Keijo", añaden.

Como alternativa, los colectivos apuestan por los santuarios marinos para aquellos animales que no pueden ser reintroducidos en la naturaleza y citan el proyecto Whale Sanctuary Project, actualmente en construcción en Nueva Escocia (Canadá), como una posible opción para las dos orcas.

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"El traslado no soluciona el problema de fondo: lo perpetúa. Sacar a dos orcas de un parque que cierra por razones éticas para ingresarlas en otro parque con el mismo modelo supone, sencillamente, trasladar el problema de lugar", concluyen. EFE