Cines del Sur acerca el documental hecho por mujeres con cortos con firma egipcia

Granada, 20 jul (EFE).- El Festival Internacional Cines del Sur de Granada acerca el cine hecho por mujeres con una selección de cortos documentales de Egipto y combina las películas de la sección oficial con exhibiciones al aire libre.

El festival avanza las propuestas de su XII edición y ofrecerá este martes una agenda plural repartida por diferentes espacios culturales de Granada en la que destaca una muestra de cortometrajes documentales egipcios dirigidos por mujeres.

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El espacio Mosaico del Festival estrena la jornada Cine y Género y proyecta una serie de cortos egipcios surgidos del Taller de Documental Creativo de La Caravana de Mujeres, fundada por la cineasta Amal Ramsis.

En el programa destaca África S.A., de Eva Gamallo, y Drums, de Nahed Nasr, un viaje íntimo sobre una persona en tránsito de género y sobre qué implica liberarse de los límites impuestos.

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Tras la proyección, una mesa de coloquio con Amal Ramsis y Eva Gamallo profundizará en las historias y en el propio proceso de creación de este cine hecho por mujeres.

El festival mantiene también sus propuestas en dos espacios emblemáticos para disfrutar del cine al aire libre, la Plaza de las Pasiegas y el Corral del Carbón, con pases especiales como el de AAll My Sisters, de Massoud Bakhshi, que cuenta la historia en Teherán de las hermanas Mahya y Zahra.

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En la sección oficial se proyectarán Crocodile, de Pietra Brettkelly junto al colectivo nigeriano The Critics; Early Winter de Özcan Alper; o Exile, de Mehdi Hmili.

En el Centro Lorca continúa la retrospectiva dedicada a la directora japonesa Naomi Kawase con la proyección de Hacia la Luz, obra que presenta un viaje íntimo y la relación entre los dos protagonistas. EFE

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