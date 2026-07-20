Alauda Ruiz de Azúa recibirá el Faro de Honor del Festival de Cine de Santander

Santander, 20 jul (EFE).- La directora y guionista Alauda Ruiz de Azúa recibirá el Faro de Honor Carlos Saura de la décima edición del Festival de Cine de Santander, que se celebrará del 11 al 17 de septiembre.

La cineasta, autora de 'Cinco lobitos' y 'Los domingos', participará además el 12 de septiembre en una sesión de los 'Diálogos entre cineastas' junto a la productora cántabra Marisa Fernández Armenteros.

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Según informa la organización a través de un comunicado, el certamen ha destacado la trayectoria de Ruiz de Azúa, cuya última película, 'Los domingos', obtuvo la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián y cinco premios Goya, entre ellos los de mejor película, dirección y guion original.

La directora del Festival de Cine de Santander, Júlia Olmo, ha señalado que Ruiz de Azúa es "una de las voces más relevantes y personales del cine español contemporáneo" y ha subrayado su capacidad para abordar "conflictos íntimos y universales con una mirada honesta, sensible y profundamente cinematográfica".

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El Faro de Honor Carlos Saura reconoce trayectorias cinematográficas consolidadas y su influencia en las nuevas generaciones de creadores.

En anteriores ediciones, el galardón ha recaído en cineastas como Icíar Bollaín, Isaki Lacuesta e Isa Campo. EFE