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Aficionados españoles festejan título de Copa del Mundo en fuente de la Cibeles en México

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Ciudad de México, 19 jul (EFE).- Cientos de aficionados españoles y simpatizantes mexicanos de la selección española celebraron este domingo la obtención del título del Mundial de fútbol 2026 en la fuente de la Cibeles, en el barrio de la Roma, en la Ciudad de México, tras el triunfo por 1-0 ante Argentina.

"¡El que no brinque es argentino, el que no brinque es argentino!", corearon los aficionados que se reunieron tras el silbatazo final aunque algunos ya rondaban la zona desde que comenzó el partido (13:00 horas locales, 19:00 GMT).

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Hombres y mujeres que portaban la camiseta de la llamada Furia Roja se abrazaban y gritaban jubilosos el triunfo de su selección. También hubo camisetas verdes de México y algunas albicelestes de aficionados argentinos, tristes por la derrota.

La fuente de la Cibeles en la Ciudad de México es una réplica exacta de la fuente de Cibeles que se encuentra ubicada en la plaza de Cibeles de Madrid, España, y se convirtió en el lugar de los festejos de aficionados españoles y mexicanos cuando equipos como el Real Madrid o el Barcelona logran el título de liga.

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España y Argentina disputaron este domingo la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en busca del título que ahora representa la segunda estrella en el primer caso, tras la lograda en Sudáfrica 2010, y mientras que en el segundo, se queda con tres luego de los éxitos en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Ferran Torres, el goleador oportuno, el jugador que no necesita deslumbrar para convencer con su eficacia, marcó el gol que necesitaba España para bordar en su pecho la segunda estrella, un segundo título que luchó ante una plana selección argentina, que jugó toda la prórroga con uno menos por la expulsión de Enzo Fernández y en la que apenas apareció Leo Messi, en su despedida de la Copa del Mundo. EFE

(foto)

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