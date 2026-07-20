A las puertas de otra ola de calor,7 comunidades en naranja por máximas de hasta 41 grados

Madrid, 20 jul (EFE).- A la puertas de la tercera ola de calor, que previsiblemente comienza mañana, siete comunidades del sur y la mitad este peninsular han activado este lunes el aviso naranja (peligro importante) por altas temperaturas que alcanzarán hasta 41 grados, informa la Aemet en su web.

Andalucía tiene nivel naranja en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, donde los termómetros subirán hasta los 40 grados y en Almería, Cádiz, Málaga y Sevilla el aviso es amarillo, por valores entre los 37 y 39 grados.

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Aragón continúa con alerta naranja en la provincia de Zaragoza por registros de 39 grados, y alerta amarilla en el resto de la comunidad por máximas entre 34 y 38 grados; Cataluña, también en naranja por máximas de hasta 39 grados en la provincia de Lleida.

En el Mediterráneo, la Región de Murcia y las provincias de Alicante y Valencia (Comunidad Valenciana) están en naranja por calor con máximas que escalarán hasta los 39-41 grados, mientras que en las Baleares la alerta naranja por calor sofocante sólo afectará a la isa de Mallorca, donde se prevén hasta 39 grados.

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Castilla-La Mancha también está en naranja por altas temperaturas con mayor incidencia en la provincia de Albacete con máximas de hasta 39 grados, mientras que el resto de la comunidad sigue en amarillo por valores entre los 34 y 38 grados.

La Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen alerta amarilla por registros máximos entre 36 y 38 grados. Además en las provincias de Albacete, Valencia y en la Región de Murcia hay también aviso amarillo por tormentas.

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Con el aviso naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta. EFE