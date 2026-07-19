Reyes Maroto gana las primarias del PSOE y repite como candidata a la Alcaldía de Madrid

Madrid, 19 jul (EFE).- La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha ganado este domingo las primarias socialistas para elegir a la candidata a la Alcaldía de la capital y volverá a encabezar la lista del partido en las elecciones municipales de 2027.

Maroto se ha impuesto con 1,045 votos a la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Enma López, que ha obtenido 841, según los datos facilitados por los socialistas madrileños.

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La exministra de Industria, candidata del PSOE a la Alcaldía en 2023 y considerada la aspirante respaldada por la dirección federal del partido, revalida así la candidatura tras imponerse a López, que concurrió a las primarias con un discurso de renovación del proyecto socialista en Madrid. EFE