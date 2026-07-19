La primera parte de la prórroga mantiene el 0-0, con un gol anulado a España

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- El primer tiempo de la prórroga mantiene el empate sin goles entre España y Argentina en la final del Mundial 2026, con un gol anulado a Nico Williams en el minuto 95 y con la Albiceleste en inferioridad numérica por la expulsión por doble amarilla de Enzo Fernández. EFE

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