Interceptados 77 inmigrantes llegados a Baleares en cuatro pateras

// Actualiza la NA7132 con la llegada de una cuarta patera //

Palma, 19 jul (EFE).- Un total de 77 inmigrantes de origen magrebí han sido interceptados este domingo tras llegar en cuatro pateras a Cabrera y Formentera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

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La primera intervención ha tenido lugar a las 6.10 horas, cuando los servicios de emergencia han rescatado a 14 personas de origen magrebí que se encontraban a media milla del puerto de Cabrera.

En el operativo han participado el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

Posteriormente, a las 8.45 horas, la Guardia Civil ha interceptado a otras 15 personas, también de origen magrebí, en el núcleo urbano de El Pilar de la Mola, en Formentera.

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A las 11.20, en Ses Bledes de Cabrera, han sido localizadas 21 personas más de origen magrebí, y otras 27 en la bocanada del puerto de esta isla.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 187 llegadas de pateras con 3.561 inmigrantes en situación irregular.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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