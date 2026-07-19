Hoy será noticia. Lunes, 20 de julio

CASO KOLDO

El juez interroga como imputada a Jéssica Rodríguez por su "enchufe" en Ineco y Tragsatec

Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno interroga este lunes como imputada a Jéssica Rodríguez, ex pareja del exministro José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación en relación a su contratación en las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

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En relación a estos mismos hechos, el juez ha citado también hoy para que declaren como investigados a Joseba García, hermano del exasesor de Ábalos Koldo García, y a Ignacio Zaldívar, ex alto cargo de Adif. Precisamente, Jéssica Rodríguez ha pedido al juez que suspenda su declaración hasta que resuelvan los recursos contra la citación, como también ha solicitado Zaldívar.

ESPAÑA ARGELIA

Sánchez abrirá en Argelia una nueva etapa bilateral que aumentará las importaciones de gas

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende certificar con su visita a Argelia de este lunes la plena recuperación de la normalidad en la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental, y abrir una nueva etapa en la que aumentar las importaciones de gas argelino.

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Una sola vez ha visitado Sánchez hasta ahora Argelia, en 2020, dos años antes de que ese cambio de posición sobre el Sáhara (que el Gobierno mantiene) respaldando la propuesta marroquí de autonomía, deteriorara la relación hasta el punto de que el país magrebí llegó a retirar a su embajador en Madrid y a suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación.

AIRBUS HUELGA

Airbus convoca de nuevo la negociación mientras se mantiene la huelga en España

Madrid (EFE).- La dirección de Airbus ha convocado para este lunes una nueva reunión de la mesa negociadora con el objetivo de presentar una propuesta a los sindicatos e intentar desbloquear el conflicto laboral, después de que el viernes alcanzara un preacuerdo con CCOO, mientras el resto de organizaciones decidieron mantener la huelga, según han informado a EFE fuentes sindicales.

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La reunión llega después de que el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), segunda fuerza sindical en la empresa; la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), UGT, CGT y la Unión de Trabajadores de la Industria y las Aeronáuticas (UTIL) rechazaran la propuesta presentada por la compañía y optaran por mantener los paros iniciados el pasado 1 de julio.

EL TIEMPO

Mucho calor en un comienzo de semana que también tendrá tormentas en el sureste peninsular

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy lunes probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior sureste peninsular y en el interior de Galicia, además de temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas de la Península y en Baleares.

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En estas los termómetros marcarán por encima de los 35 grados, máximas que llegarán incluso a 40 en puntos de Andalucía y del sudeste, y localmente en La Mancha, el nordeste y Mallorca. Es la antesala de la tercera ola de calor en España que previsiblemente empezará el martes.En el primer día de la semana se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con temperaturas muy elevadas. Se esperan cielos poco nubosos, con intervalos de nubes medias y altas, y en Canarias de nubes bajas en el norte de las islas.

EFE

fp