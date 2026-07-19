Foios estalla de alegría con el gol de Ferran Torres

València, 19 jul (EFE).- Los aficionados concentrados en la plaza principal del pueblo de Foios estallaron de alegría con el gol de Ferran Torres, natural de esta localidad valenciana, en la final del Mundial de 2026 entre España y Argentina y que dio la victoria al combinado español en Nueva Yersey (1-0).

Los cientos de vecinos concentrados ante la pantalla gigante instalada para la ocasión celebraron con efusividad el gol de su paisano en el minuto 106 y volvieron a cantar otro tanto de Ferran Torres en el 114 que fue anulado.

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Los aficionados celebraron por todo lo alto el final del partido con cánticos a favor del vecino más famoso de la localidad valenciana y de la selección tras la consecución del segundo título mundial para España gracias al gol de Ferran. EFE