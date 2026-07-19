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Ferran Torres se viste de Iniesta

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Nueva Jersey (EE.UU.), 19 jul (EFE).- Ferran Torres, con su gol en el minuto 106 de la final ante Argentina, emuló a Andrés Iniesta en el 116 de Sudáfrica 2010 para guiar a España a su segunda estrella de campeona del mundo en un partido en el que los de Luis de la Fuente dominaron e impusieron la fortaleza defensiva a la que acostumbraron durante el torneo.

Unai Simón (6): Mantuvo la tónica del torneo. Sin encajar gol. Solo Charles De Ketelaere en cuartos de final pudo marcarle en los ocho torneos del Mundial. Arriesgó con el balón en los pies y demostró una de las virtudes que hacen que Luis de la Fuente apueste por él ciegamente: rápido a la hora de leer los balones largos del rival. Messi lo sufrió.

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Pedro Porro (6): Sacó a relucir su fortaleza defensiva y físico en la prórroga. Siempre pendiente de cubrir espacios ante una selección española que, con uno más, buscaba el gol para evitar los penaltis.

Cubarsí (6): Contundente en los duelos saliendo alto a tapar, por la altura de una selección española que vivió en campo rival ante una Argentina esperando atrás sin capacidad para generar peligro con el balón.

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Laporte (6): Apenas exigido durante el encuentro más allá de disputas aéreos en las que se impuso con claridad. Tuvo en un remate de cabeza en el minuto 81 el gol que hubiera evitado la prórroga. Fue sustituido en la prórroga al estar agotado físicamente.

Cucurella (6): La calma de España cuando más caliente se puso el partido por el aumento de intensidad por parte de los jugadores argentinos. Cucurella lo tuvo claro y pidió cabeza y tranquilidad a sus compañeros. Antes tuvo una gran ocasión en la primera mitad pero su disparo cruzado se fue desviado por poco de la portería defendida por el ‘Dibu’ Martínez.

Rodri (6): El eje del equipo. La conexión de una selección española que se impuso con el balón, pero le faltó colmillo. Intentó remediarlo con un tiro lejano en el minuto 90, pero se le marchó muy alto. Rodri estuvo pendiente de Messi en duelos interiores y cuando el argentino caía al medio buscando libertad para salir al espacio. Rodri usó su cuerpo para imponerse y limitar las arrancadas de Messi.

Fabián (5): Comenzó impreciso en el pase, dos pérdidas suyas provocaron acciones de aparente peligro para Argentina que España solventó con acierto. Encontró su lugar dentro del área para hacer daño en dos ocasiones, pero no funcionó su conexión con Oyarzabal. Sustituido en el minuto 61.

Dani Olmo (6): El enlace en el centro del campo para generar peligro, sus internadas en el área le daban otro ritmo a un ataque español contra el muro argentino. Encontró espacios para entrar al área, pero le faltó encontrar al compañero, sobre todo en un pase atrás a Cucurella que salvó Montiel para mandar a córner. Fue sustituido en el minuto 77.

Lamine Yamal (6): Se le notó que no estaba al 100 % físicamente tras el golpe en semifinales. Y, además, fue objeto de faltas desde el principio. Siempre atrajo jugadores y liberó a compañeros, pero no estuvo fino a la hora de regatear. Aún así, tuvo en sus botas, en un disparo de falta directo en el minuto 97+, evitar la prórroga. No lo logró, pero España ganó el Mundial. Como él mismo dijo: “Si ganamos y solo marcó un gol, como en la Eurocopa, nadie me dirá nada”. Y así fue.

Oyarzabal (5): El máximo goleador de España en el torneo, cinco tantos, actuó casi como cuarto centrocampista, pero le faltó acierto en sus decisiones en ataque, en dos acciones, en los minutos 39 y 55, en los que no tuvo claridad para ceder el balón a Fabián Ruiz, en mejor posición. Le costó ganar los duelos de espalda ante Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. Fue sustituido en el minuto 61.

Baena (5): Llegó tarde en tres acciones que se convirtieron en faltas evitables. Intentó encarar buscando la diagonal hacia dentro para encontrar su disparo pero no lo logró. Sí tiró en el minuto 47, pero su remate salió flojo a las manos del Dibu Martínez. Fue sustituido en el 77.

—-- Suplentes —

Ferran (10): El nombre de Ferran Torres pasará a la historia del fútbol español. Como el de Andrés Iniesta. De Ferran, ajeno siempre a las críticas, fue el gol que le dio a España su segundo Mundial. Pudo marcar antes, en los minutos 67 y 87, pero el gol llegó finalmente en el 106.

Pedri (5): Saltó al terreno de juego en lugar de Fabián para dar fluidez al ataque español ante una defensa de Argentina que reculaba más por momentos sobre su portería. Sin embargo, más allá de un centro a Nico Williams no estuvo acertado para dar continuidad al juego.

Mikel Merino (5): Rozó el gol con su oportunismo habitual, pero sus balas las gastó en octavos de final y cuartos. Fue salvador entonces y en la final pudo serlo en un cabezazo en el minuto 103, pero no le tocaba a él.

Nico Williams (6): Electricidad pura por banda. Energía para el costado izquierdo de España y pudo ser el héroe antes que Ferran, pero su gol en el minuto 96 fue anulado por fuera de jugo.

Eric Garcia (s.n): Sustituyó a Laporte en el minuto y debutó en el Mundial.

Zubimendi (s.n): Sustituyó a Rodri en el minuto 99. Debutó en el Mundial. EFE

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