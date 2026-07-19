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España, campeona del mundo en la prórroga ante Argentina (1-0)

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East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, al imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina, con un gol en el minuto 106 de Ferran Torres. EFE

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