España, campeona del mundo en la prórroga ante Argentina (1-0)

East Rutherford (EE.UU.), 19 jul (EFE).- La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez en su historia, al imponerse por 1-0 en la prórroga de la final a Argentina, con un gol en el minuto 106 de Ferran Torres. EFE

Últimas Noticias

Así han vivido Felipe VI y la familia real la victoria de España en la final del Mundial: “Estamos muy emocionados, como toda España” Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía han presenciado el triunfo de La Roja, que se ha decidido con un gol de Ferrán en la prórroga

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 16.000 hectáreas en Guadalajara con 20 poblaciones evacuadas: se declara otro incendio en Palencia Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Quíntuple Plus: comprueba los resultados del 19 de julio Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quinigol: comprueba los resultados del 19 de julio Basta con acertar a dos de los resultados de esta quiniela para obtener uno de sus premios