Afición española en Bruselas se prepara para "sufrir" y celebrar ante la final del Mundial

Bruselas, 19 jul (EFE).- Las calles del centro de Bruselas se transformaron durante la tarde de este domingo en un desfile de camisetas y banderas españolas en apoyo a 'La Roja', que hoy se disputa el primer puesto del Mundial de fútbol contra Argentina.

A pocas horas del encuentro final, una gran afición española se asentaba en terrazas y bares de la capital belga, paseando por las calles y encontrándose con amigos y desconocidos.

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Entre los sitios más populares se encuentra el Gran Casino Viage de Bruselas, que por segunda vez acoge a cientos de personas para ver el partido en tres pantallas gigantes, y donde no falta la cerveza, los nachos y la música.

En la larga cola para entrar al local se encuentra Sara, una joven cordobesa vestida con una camiseta de la selección española que dice estar convencida que España llegará a la victoria.

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"Que nos lo pasemos muy bien y que ganemos, pero llegaremos a penalti seguro", predijo en declaraciones a EFE, añadiendo que cree que Lamine Yamal y Lionel Messi van a intercambiarse las camisetas para cerrar "un momento muy guay" al final del partido.

Más adelante, Pablo Fons, aficionado y uno de los organizadores de esta iniciativa para reunir a la afición española, reparte banderillas de España a las personas que esperan el comienzo de la noche.

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La gran afluencia del evento también le ha cogido por sorpresa a él, que explica a EFE que la idea surgió de un grupo de WhatsApp creado para la Eurocopa de 2024 entre un grupo de amigos.

"El grupo acabó con unas 50 u 80 personas máximo en la Eurocopa, y este año ya lo vimos con tiempo y entonces pues colocamos un cartel y convocamos para el primer partido contra Cabo Verde", relató.

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A partir de ahí, los asistentes empezaron a crecer hasta hoy, que esperan recibir a unas mil personas para ver el último partido del Mundial.

"Pusimos las entradas a la venta, incluso las primeras que eran gratuitas, y desaparecían en segundos. ¡Parecía un concierto de Bad Bunny!", bromeó Fons.

Por su parte, uno de los organizadores del evento también se mostró confiado en que 'La Roja' saldrá a ganar contra la selección de Argentina, aunque no descarta que "sufriremos".

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"Yo creo que será o 3-0 para nosotros - partido dominado - o 2-2 en los 90 minutos y una prórroga en la que metemos el tercero", esbozó. EFE

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