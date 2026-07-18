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Wembanyama regresa a la selección francesa tras dos años de ausencia

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París, 18 jul (EFE).- Victor Wembanyama, una de las estrellas de la NBA, regresará a la selección francesa tras dos años de ausencia para participar en agosto en dos encuentros de clasificación para el Mundial de Catar de 2027, ante Eslovenia y Suecia.

La Federación Francesa de Baloncesto (FFBB) anunció la vuelta de su hijo pródigo, cuya última aparición con el equipo nacional fue hace casi dos años, en la medalla de plata que obtuvo en los Juegos Olímpicos de París tras caer ante Estados Unidos en la final (87-98).

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El alero de los San Antonio Spurs, que acaba de lograr el subcampeonato de la NBA, sufrió a comienzos de 2025 una trombosis venosa en el hombro derecho que lo apartó de las canchas varios meses.

"Victor es el líder indiscutible de esta generación. Es necesario que su presencia se materialice para empezar a crear automatismos con los demás, tanto en el juego como en la convivencia en torno al baloncesto", declaró el seleccionador de los Bleus, Frédéric Fauthoux, en un comunicado.

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Si otras figuras como Rudy Gobert (Timberwolves) o Maxime Raynaud (Sacramento Kings) también están en la lista, Bilal Coulibaly (Wizards), Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) y Guerschon Yabusele (Panathinaikos) son baja.

'Wemby', de 22 años, jugará el 20 de agosto el primer amistoso ante Serbia en Belgrado. El 23 disputará el segundo ante los balcánicos en Orleans (Francia).

El 27 de agosto será el partido de clasificación para el Mundial contra Eslovenia, en la que no estará su estrella Luka Doncic por motivos personales, en el Accor Arena de París, y el 30 contra Suecia en Estocolmo.

Francia lidera actualmente el Grupo L de las eliminatorias con un balance de cinco victorias y una derrota. EFE

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