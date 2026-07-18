Villares: "El fichaje de Aubameyang nos genera una gran ilusión"

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- El capitán del Deportivo, Diego Villares, admitió este sábado, tras la victoria de su equipo ante el Compostela (0-4) en el primer amistoso de la pretemporada, que el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang ha generado “una gran ilusión” en el vestuario blanquiazul.

“Como a todos, su fichaje nos ha generado una gran ilusión porque todos conocemos su trayectoria, jugando en equipos top a nivel mundial. Es un fichaje que a todos los jugadores de la plantilla nos ilusiona porque sabemos de lo que es capaz”, comentó en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El centrocampista también elogió al delantero neerlandés Zakaria Eddahchouri, que esta noche aprovechó el primer amistoso del Deportivo para reivindicarse con un doblete en la segunda parte.

“No lo voy a descubrir ahora, sabéis de sobra de lo que es capaz. Dentro del área es de los mejores jugadores con los que he jugado, es un privilegio contar con él porque sabemos que la que tenga va a ir para dentro”, indicó.

PUBLICIDAD

Villares señaló que este primer partido de pretemporada les ha servido para “coger ritmo y sensaciones” porque “siempre cuesta volver a empezar”, pese a que enfrente tenían a un rival que llevaba “un par de días entrenando”.

Finalmente, el capitán deportivista dijo que los seis fichajes que ha realizado hasta el momento el Dépor son “muy ilusionantes” porque muchos de ellos son jugadores “jóvenes, pero de mucha calidad”, por eso él cree que darán “mucho” al equipo en su vuelta a Primera División. EFE

PUBLICIDAD

Dmg/ism