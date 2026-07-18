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Un núcleo indiscutible, Fabián o Pedri y seis jugadores sin minutos de España a la final

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Nueva York, 18 jul (EFE).- Hasta cuatro combinaciones diferentes en la alineación titular ha empleado Luis de la Fuente a lo largo de los siete encuentros del Mundial 2026 en su recorrido hacia la final, siempre con un núcleo indiscutible, un once casi tipo definido, con la variante actual de Fabián Ruiz por Pedri González y con seis jugadores aún sin minutos.

A falta de un solo encuentro, el decisivo, no ha habido espacio todavía para el debut ni para los dos porteros suplentes, ni David Raya ni Joan García, con Unai Simón a lo largo de los 717 minutos de juego hasta ahora; ni para el lateral izquierdo Alejandro Grimaldo, ni para el central Eric García, ni para el medio centro Martin Zubimendi ni para el extremo Víctor Muñoz, que inició el torneo lesionado.

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Son los seis inéditos de los 26 que citó el técnico para la competición más grande de todas, en la que el seleccionador siempre se ha movido en torno a una misma idea, a su concepto de siempre desde que dirige a la selección, sin una sola duda ni siquiera con el 0-0 contra Cabo Verde, más allá de los cambios de nombres en algunas posiciones de la alineación principal, y entre algunas variantes que desembocaron en un once prácticamente tipo.

Ha sido el mismo equipo inicial tanto en los cuartos de final, con el triunfo por 2-1 contra Bélgica, como en la semifinal, con el imponente 2-0 frente a Francia.

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De portero, Unai Simón. De defensas, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. De medios, Rodrigo Hernández y Fabián Ruiz. Por delante, Dani Olmo (empezó como suplente el torneo, pero después ha jugado de inicio cinco de los seis siguientes choques). De extremos, Lamine Yamal y Álex Baena. Y de delantero, Mikel Oyarzabal.

Y ha sido casi el mismo de los dieciseisavos de final, en el 3-0 a Austria, y de los octavos, en el 1-0 a Portugal, sólo con una variante en el centro del campo. En ambos jugó Pedri González como titular junto a Rodrigo. En los dos últimos lo ha hecho Fabián Ruiz, que, además, ha irrumpido en el once con determinación, acierto e incluso un gol a Bélgica.

Entre Fabián, probable titular también en la final, y Pedri ha circulado el único cambio de las alineaciones desde que comenzaron las eliminatorias, cuando el margen de error no existe, cuando todo pasa por ganar o ganar. Y ahí sí se ha visto el once tipo, el término del que rehuía el propio técnico, cuando fue preguntado por ello tras el 4-0 a Arabia Saudí.

En aquel encuentro, remarcado de obligaciones por el empate inicial a nada con Cabo Verde, ya plasmó un esbozo del once titular que más convicción lo despierta. Entonces, jugó Pedri, con Fabián en el banquillo, pero el resto fueron los mismos que ha afianzado posteriormente, casi partido a partido, para demostrar toda la fortaleza de sus recursos.

A Lamine Yamal, que no jugó el primer encuentro de inicio por una simple cuestión física y de rodaje, recién recuperado de una lesión muscular, se lo esperaba en el once sí o sí. Las irrupciones han sido Álex Baena, entre los percances físicos de Nico Williams y la oportunidad aprovechada por el futbolista del Atlético de Madrid, con un gol ante Uruguay para ser primero de grupo, y Dani Olmo, que ha vuelto a ganarse un sitio claramente.

Ninguno de los tres partió de inicio ante Cabo Verde. Tampoco Pedro Porro, que, titular en uno de los tres primeros duelos en el Mundial, ha ganado en la competencia directa por el lateral derecho a Marcos Llorente. Son los cuatro cambios que ha experimentado el equipo titular desde el primer día hasta ahora, sin contar las etapas intermedias. Por el contrario, Pablo Páez, ‘Gavi’, se cayó del once, igual que Ferran Torres, ambos suplentes en la actualidad.

En todo ese proceso desde la primera jornada, De la Fuente ha empleado 16 jugadores diferentes en al menos un partido como titulares, con un núcleo definido e indiscutible desde el principio: el portero Unai Simón, los centrales Pau Cubarsí y Aymeric Laporte, el medio centro Rodrigo Hernández y el delantero Mikel Oyarzabal, de inicio en cada uno de los encuentros. A ellos se puede sumar Lamine Yamal, suplente una vez por rodaje. El guardameta, Cubarsí y Cucurella han sido los únicos que han jugado los 717 minutos.

Lamine Yamal ha sido titular en los últimos seis encuentros de manera sucesiva, igual que Álex Baena, sin minutos en el primer choque; Dani Olmo ha jugado de inicio cinco de los siete partidos, igual que Pedri, reserva tanto ante Francia como ante Bélgica, y Pedro Porro, por el lateral derecho en cada uno de los duelos eliminatorios; y Fabián Ruiz ha empezado tres de los siete choques, incluidos los dos últimos.

Marcos Llorente salió en dos en el once y Mikel Merino en uno, en la fase de grupos con Uruguay, como también lo hicieron Ferran Torres y Gavi, en la primera jornada ante Cabo Verde.

No han jugado nunca desde el principio en el Mundial, pero sí han disputado minutos, otros cuatro futbolistas de la expedición española. Son Nico Williams, Yéremy Pino, Marc Pubill y Borja Iglesias. Eso supone que 20 jugadores de los 26 han jugado en este torneo, en el caso de Borja Iglesias y Pubill, con 1 y 3 minutos, respectivamente. La excepción son los citados David Raya, Joan García, Grimaldo, Zubimendi, Víctor Muñoz y Eric García, aún sin estrenarse. EFE

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