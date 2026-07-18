Un jabalí atravesado por una flecha pasea por Mijas Costa

Mijas (Málaga), 18 jul (EFE).- Un jabalí herido y aún con la fecha atravesada paseaba esta sábado al atardecer por una zona de urbanizaciones de Mijas Costa (Málaga) ante la mirada atónita de residentes y turistas.

Una flecha de algo más de un metro atravesaba el costado izquierdo del jabalí, un ejemplar joven, que caminaba cojeando y gruñendo adolorido tras su madre y varios miembros de su piara.

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Varios viandantes han alertado a la Policía Local de la presencia del animal, que ha permanecido alrededor de una hora en la zona, prácticamente hasta que se ha puesto el sol, sin que hasta el lugar haya acudido ningún dispositivo ni policial ni de captura de animales salvajes.

Un turista de Irlanda del Norte de vacaciones en la Costa del Sol, de nombre Dale, ha sido una de las primeras personas en pararse al ver la escena y en llamar a la policía.

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También lo han hecho dos vecinos de la zona de origen armenio, Gayané y Romik, que acostumbrados a cruzarse con piaras de jabalís “que no te molestan si no los molestas”, se han mostrado muy preocupados por el que veían herido.

“Está sufriendo y alguien tiene que hacer algo”, ha señalado Gayané con lágrimas en los ojos y sin entender “tanta crueldad”, ha dicho.

También un matrimonio de vecinos de Alhaurin el Grande que se encontraban en Mijas, Francisco y Tamara, ha parado su coche al ver al animal atravesado por la fecha y han puesto el grito en el cielo.

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“Lo ha visto primero mi mujer y no dábamos crédito, ha dicho a EFE Francisco.

“Qué le hagan eso al animal es una pena”, ha comentado.

“Si es necesario eliminarlos, habría que hacerlo de otra manera, ha comentado, pero “dejarlo así, sufriendo, no es necesario”.

Los jabalís se han convertido en muchas zonas de Andalucía y muy especialmente en el litoral malagueño en una plaga que preocupa a los vecinos.

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Se han reportado casos de jabalíes que han llegado hasta la misma playa e incluso este invierno una hembra y sus jabatos se refugiaron de las intensas lluvias en el interior de un centro comercial en Fuengirola (Málaga)

La cuestión es que “son un problema para algunos ayuntamientos que, a veces, adoptan medidas extremas”, han indicado a EFE desde la Red Ecologista Malagueña.

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Además, “al no ser una especie protegida están completamente desprotegidos”, han alertado los ecologistas. EFE

eg/fp

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