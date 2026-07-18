Un concierto con las doce campanas de la concatedral de Logroño reivindica el toque manual

Pilar Mazo

Logroño, 18 jul (EFE).- El concierto que ha protagonizado este sábado la Asociación de Campaneros de La Rioja con las 12 campanas históricas de la concatedral de La Redonda de Logroño trata de visibilizar la importancia que tuvo este instrumento musical en la España rural de mediados del siglo pasado y reivindicar y conservar su toque manual.

PUBLICIDAD

Así lo ha explicado a EFE el presidente de esta asociación, José María García Calvo, con motivo de este concierto, en el que, a última hora de la tarde de este sábado, seis campaneros de La Rioja, País Vasco y Navarra han repicado a mano las doce campanas de la concatedral, que datan de los siglos XVIII al XX.

Este recital ha conmemorado el primer año de la apertura al público de la torre norte de la concatedral, denominada San Pedro, ha detallado.

Estas campanas, como en la práctica totalidad de las que pueblan los campanarios en España, están mecanizadas, por lo que, para este concierto, se han adaptado con la colocación de las cuerdas para su toque manual, a fin de poder ofrecer las once partituras, que se completarán con la explicación al público de la historia de las mismas, ha informado.

PUBLICIDAD

Una gran pantalla, colocada en la Plaza del Mercado, junto a concatedral, ha permitido que los espectadores hayan podido visibilizar de cerca el toque de las piezas sonoras, que se han recuperado de distintos municipios riojanos, entre ellos el de Muro de Aguas, que era un toque de campesinos para avisarles de la hora de comer, y el repique de difuntos de Arnedo, entre otros.

La campana es un instrumento que ha perdurado a través de los siglos, pero ha lamentado que en las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado se empezaron a electrificar, dejaron de cumplir con su función y se relegaron a las llamadas a misa.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha asegurado que este instrumento tiene un repertorio muy amplio, que esta asociación trata de recuperar y documentar y que se ha visibilizado también en este concierto, que ha comenzado con 'El 'Angelus' y al que han seguido, entre otras, los toques de concejo, vereda, fuego, aviso de tormenta, rogativa y el de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Ha recordado que la campana comunicaba a la comunidad cualquier circunstancia que fuera relevante y de interés y tenía la peculiaridad de que lanzaba el mensaje a todo el mundo por igual y a la vez.

PUBLICIDAD

Además, con la electrificación de las campanas, se perdió la figura del enejador de campanas, que era el artesano especializado en poner las campanas en su eje, un oficio tradicional documentado, al menos, desde el siglo XVI, que consistía en instalar, nivelar y centrar las campanas en el campanario. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)