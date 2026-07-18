Espana agencias

Un concierto con las doce campanas de la concatedral de Logroño reivindica el toque manual

Guardar
Google icon

Pilar Mazo

 Logroño, 18 jul (EFE).- El concierto que ha protagonizado este sábado la Asociación de Campaneros de La Rioja con las 12 campanas históricas de la concatedral de La Redonda de Logroño trata de visibilizar la importancia que tuvo este instrumento musical en la España rural de mediados del siglo pasado y reivindicar y conservar su toque manual.

PUBLICIDAD

Así lo ha explicado a EFE el presidente de esta asociación, José María García Calvo, con motivo de este concierto, en el que, a última hora de la tarde de este sábado, seis campaneros de La Rioja, País Vasco y Navarra han repicado a mano las doce campanas de la concatedral, que datan de los siglos XVIII al XX.

Este recital ha conmemorado el primer año de la apertura al público de la torre norte de la concatedral, denominada San Pedro, ha detallado.

Estas campanas, como en la práctica totalidad de las que pueblan los campanarios en España, están mecanizadas, por lo que, para este concierto, se han adaptado con la colocación de las cuerdas para su toque manual, a fin de poder ofrecer las once partituras, que se completarán con la explicación al público de la historia de las mismas, ha informado.

PUBLICIDAD

Una gran pantalla, colocada en la Plaza del Mercado, junto a concatedral, ha permitido que los espectadores hayan podido visibilizar de cerca el toque de las piezas sonoras, que se han recuperado de distintos municipios riojanos, entre ellos el de Muro de Aguas, que era un toque de campesinos para avisarles de la hora de comer, y el repique de difuntos de Arnedo, entre otros.

La campana es un instrumento que ha perdurado a través de los siglos, pero ha lamentado que en las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado se empezaron a electrificar, dejaron de cumplir con su función y se relegaron a las llamadas a misa.

Sin embargo, ha asegurado que este instrumento tiene un repertorio muy amplio, que esta asociación trata de recuperar y documentar y que se ha visibilizado también en este concierto, que ha comenzado con 'El 'Angelus' y al que han seguido, entre otras, los toques de concejo, vereda, fuego, aviso de tormenta, rogativa y el de San Cristóbal, patrón de los conductores.

Ha recordado que la campana comunicaba a la comunidad cualquier circunstancia que fuera relevante y de interés y tenía la peculiaridad de que lanzaba el mensaje a todo el mundo por igual y a la vez.

Además, con la electrificación de las campanas, se perdió la figura del enejador de campanas, que era el artesano especializado en poner las campanas en su eje, un oficio tradicional documentado, al menos, desde el siglo XVI, que consistía en instalar, nivelar y centrar las campanas en el campanario. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 18 de julio de 2026

Con este sorteo no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 18 de julio de 2026

Va a operarse para una cirugía de tobillo y la clínica le extrae las muelas del juicio

La dirección de la clínica reconoce el error y abre una investigación interna para esclarecer cómo fallaron los protocolos de seguridad

Va a operarse para una cirugía de tobillo y la clínica le extrae las muelas del juicio

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 julio

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

La actual agrupación bajo mando español integra fuerzas navales de Portugal, Letonia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Reino Unido y Alemania

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

ECONOMÍA

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

DEPORTES

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Cancelan el entrenamiento de España por riesgo de tormenta eléctrica en la víspera de la final del Mundial 2026 contra Argentina

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla