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Torres, con cuatro orejas, y Linares con dos, a hombros en Pozuelo de Calatrava

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Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), 18 jul (EFE).- La capacidad de un Cristiano Torres tremendamente firme y decidido, destacó con cuatro orejas en una buena corrida de Alcurrucén en la que también salió a hombros Antonio Linares, mientras Luis Miguel Vázquez cortó un trofeo.

Cristiano Torres no salió a especular, y desde salida marcó diferencias con un mecido conjunto de verónicas a su primero, tercero de la tarde. Firme, asentado, decidido, y también con gusto, Torres le cortó sin discusión las dos orejas al muy manejable astado toledano, al que se concedió la vuelta al ruedo.

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El sexto embistió mucho y bien en el primer tercio, aunque en el último, tras un quite por emocionantes gaoneras de Cristiano, el de Alcurrucén se vino abajo demasiado pronto, por lo que el torero aragonés pasó al ataque, arrimándose hasta hacerse acreedor de otros dos trofeos.

Al primero le costó arrancarse, y cuando lo hizo, tan solo ofreció medio viaje, que Luis Miguel Vázquez acompañó, por momentos, con compostura por ambos pitones. El acierto a la segunda con la espada a buen seguro frenó a la presidenta a la hora de sacar un pañuelo, a pesar de la petición.

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El segundo del lote de Vázquez ofreció un juego encastado -que no bravo-, y acometió con emoción a la muleta del daimieleño, que logró mayor acople por el pitón derecho y menor ajuste al natural, con momentos de notable emoción, premiados con un trofeo.

Antonio Linares volvió a nacer después de ser capaz de levantarse ileso tras ir a recibir a porta gayola al segundo y resultar arrollado. Los milagros, a veces, ocurren. Más tarde, muleta en mano, el de Tomelloso anduvo más acoplado por derechazos, y menos al natural, ante un toro noble y soso en el que el torero puso la sal que le faltó al toro, del que paseó una oreja.

Y tres cuartos de lo mismo se dio en el quinto, en un trasteo solvente, con momentos intermitentes de mayor relieve, sin que el ajuste brillara por su presencia, con concesión de un apéndice.

FICHA:

Plaza de toros de Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real). Corrida de toros. Media entrada.

Se lidiaron seis toros de Alcurrucén, muy bien presentados. Primero parado. Segundo manejable. Tercero bueno, premiado con la vuelta al ruedo, de nombre Osadito, número 35. Cuarto encastado. Quinto y sexto manejables.

Luis Miguel Vázquez (de rosa y oro): pinchazo y estocada entera algo desprendida y trasera (vuelta al ruedo); pinchazo y estocada casi entera caída y tendida y un descabello (oreja).

Antonio Linares (de rosa y oro): pinchazo y estocada entera arriba (oreja); pinchazo y estocada entera desprendida (oreja).

Cristiano Torres (de teja y oro): estocada entera arriba (dos orejas); media arriba (dos orejas).

Antonio Linares y Cristiano Torres salieron a hombros. EFE

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