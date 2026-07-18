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Terzic espera poder recibir "muy pronto" a Simón, Laporte y Nico como campeones del mundo

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Bilbao, 18 jul (EFE).- Edin Terzic, entrenador del Athletic Club, espera poder recibir "muy pronto" en Lezama "como campeones del mundo" a los tres futbolistas del equipo rojiblanco -Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams- que jugarán mañana domingo la final del Mundial frente a Argentina.

"Estamos muy orgullosos de que tres de nuestros jugadores no solo participen, sino que estén desempeñando un papel fundamental en este torneo y rindiendo a un gran nivel. Les queda dar el último paso y esperamos poder recibirlos muy pronto como campeones del mundo", subrayó Terzic tras la goleada frente al Leioa (0-11) en el segundo test de pretemporada disputado por el Athletic.

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Sobre este encuentro, el técnico de Menden aseguró que acabó con "una buena sensación" tanto por los goles marcados como por la posibilidad de trasladar "en el campo completo" el trabajo que realizan en Lezama, a pesar de tratarse de un rival muy inferior.

"Hemos visto una clara mejoría del miércoles al sábado. Ver en el campo lo que trabajamos me hace muy feliz y me da confianza. Empezamos muy pronto la pretemporada porque queremos conocernos mucho mejor. Quiero saber más sobre los jugadores y ellos necesitan comprender todas las ideas que les presentamos", explicó.

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"Está claro que no podemos marcar once goles en cada partido, pero es muy importante para nosotros desarrollar disciplina y confianza en nuestro juego. Por eso estoy muy contento con el rendimiento en este partido", añadió. EFE

ibn/apa

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