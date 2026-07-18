Temas del día de EFE España del domingo 19 de julio de 2026

INCENDIOS FORESTALES

Zaragoza - Los medios aéreos y terrestres combaten para perimetrar este domingo el incendio forestal declarado en Orés (Zaragoza), que ha obligado a desalojar cinco localidades aragonesas y una en Navarra y que afecta a unas 15.000 hectáreas, en el fuego con mayor superficie arrasada en lo que va de verano en España.

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Toledo- Los bomberos trabajan sin descanso para evitar el avance del incendio en La Mierla, en Castilla-La Mancha, en un siniestro que ha arrasado ya unas 5.500 hectáreas, el 90 por ciento de ellas dentro del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

Madrid - Las grandes empresas que operan en España se han volcado con la final del Mundial entre España y Argentina con cierres anticipados de grandes establecimientos, como El Corte Inglés y Carrefour, entre otros; campañas especiales, como Telefónica, Vodafone y Orange, y distintas iniciativas para empleados y aficionados.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023566860)

AUTOGOBIERNO VASCO

El PNV y EH Bildu celebran el 150 aniversario de la abolición de los Fueros y el 50 del Movimiento de Alcaldes en un acto protagonizado por la reivindicación conjunta del "reconocimiento político de la nación vasca" y la demanda de "una nueva relación política entre Euskal Herria y el Estado español", basada "en la bilateralidad" y "en el respeto mutuo".

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A las 11.50 horas, alcaldes y representantes institucionales partirán a pie desde la plaza San Martín de Bergara hasta el parque de Usondo. A las 11.30 horas, en el parque Usondo, se explicará a los medios gráficos el desarrollo del evento

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ESPAÑA ARGELIA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende certificar con su visita a Argelia de este lunes la plena recuperación de la normalidad en la relación bilateral tras la crisis por la posición española sobre el Sáhara Occidental y abrir una nueva etapa en la que aumentar las importaciones de gas argelino.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55012809858)

PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El Consejo de Ministros aprueba de nuevo el martes la senda de déficit hasta 2029, que volverá a ser votada jueves en el pleno del Congreso, donde de momento nada vaticina un resultado diferente al rechazo que ya obtuvo esta semana.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 55020888664)

PLUS ULTRA

Madrid - El juez del caso Plus Ultra interrogará este martes al empresario Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y quien está considerado "lugarteniente principal y figura visible" de la trama que investiga el juez José Luis Calama.

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(Texto a las 08:00; 677 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: XXX)

EMPLEO SUPERMERCADOS

Madrid - Contar con unos horarios estables, un ambiente de trabajo agradable y poder interactuar con el público en entornos con los que están familiarizados como los supermercados son las bazas con las que las cadenas de distribución alimentaria conquistan a jóvenes para hacer frente a las campañas estivales.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022671561, 8012340978)

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

San Sebastián - Dieta mediterránea, una pizca de conocimiento culinario y no recomendar, aunque tampoco demonizar, los ultrapocesados puede ser una receta de éxito para disfrutar de una alimentación saludable sin renunciar al placer de la comida, según explica a EFE la investigadora del GOe Tech Center de San Sebastián Usune Etxeberria. Carlos López Izquierdo.

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OLA CALOR

Barcelona - Las mascotas también sufren las consecuencias del clima tórrido que azota estos días España, ante lo cual los veterinarios recomiendan incrementar la hidratación y grantizar espacios frescos en los domicilios, para que los perros puedan sobrellevar las altas temperaturas.

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MEMORIA HISTÓRICA

Barcelona - El fotoperiodista de origen alemán Hans Gutmann, más conocido como Juan Guzmán, retrató en 1938 a un miliciano junto al río Ebro en Móra d'Ebre (Tarragona), municipio que ahora ha convertido esta imagen del archivo gráfico de la agencia EFE en una escultura a tamaño real para conmemorar el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil. Gemma Bastida.

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HISTORIA TROYA

Gilena (Sevilla) - El mítico Caballo de Troya se ha hecho realidad en Gilena (Sevilla) gracias a la iniciativa de la Colección Museográfica de la localidad, donde se ha construido una reproducción de seis metros de altura con destino a ser la estrella del IX Festival Internacional de Historia Viva 'Castra Legionis', dedicado este año a la Odisea.

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DISCOS VERANO (Crónica)

Madrid - Algunos han sido un éxito en España gracias a los más jóvenes, pero arrastran aún prejuicios del público adulto, otros han sido número 1 en el extranjero, pero apenas han calado dentro de nuestras fronteras. Con el verano encima y más tiempo de descanso, he aquí diez discos de 2026 que merecen una reescucha. Javier Herrero.

(Texto a las 08:30, 763 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: XXX)

LITERATURA NOVELA

Barcelona - La periodista y escritora Marta Platel viaja hasta la Barcelona de 1941, cuando la presencia e influencia de la colonia nazi en la ciudad era notable, en su segunda novela, 'El baile de las criadas', con la que ganó el último Premio de Novela Fernando Lara, y en la que pone en el foco a un grupo de sirvientas, una obra de la que ha hablado con EFE. Irene Dalmases

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Santander.- PARTIDOS PSOE.- El PSOE de Cantabria celebra primarias para elegir a los candidatos a la Presidencia autonómica y a los Ayuntamiento de Santander y Torrelavega.

Oviedo.- PARTIDOS PSOE.- Primarias para la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Oviedo. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La candidata a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Reyes Maroto, vota en las primarias socialistas. Agrupación Socialista de Centro, en la calle de Hernán Cortés, 9. (Texto)

10:00h.- Ferrol (A Coruña).- PARTIDOS PSOE.- Ferrol celebra este domingo primarias para elegir al aspirante del PSOE a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027, proceso en el que compiten el líder local del partido, Ángel Mato, y la exedil Eva Martínez Montero. Sede del PSOE. Calle del Carmen. (Texto) (Foto)

10:00h.- Oviedo.- PARTIDOS PSOE.- Primarias para la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Oviedo a las que concurren Almudena Cueto, Sergio Llera y Enrique Rodríguez Nuño. (Los tres candidatos acudirán a las 10:00 horas a ejercer su derecho al voto). Casa del Pueblo de Oviedo. C/ Jovellanos, 19. (Texto) (Foto)

10:00h.- Torrelavega (Santander).- PARTIDOS PSOE.- Los candidatos a las primarias del PSOE de Torrelavega, José Luis Urraca y Agustín Molleda, votan, a las 11.00 y a las 12.00 horas, respectivamente, en el CIMA, donde se celebra hasta las 20.00 horas ese proceso tras el que se conocerá quién será el número 1 del partido a la Alcaldía del municipio. CIMA. (Texto) (Foto)

10:00h.- Barcelona.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La movilización vecinal y de las entidades memorialistas ha logrado salvar del derribo una parte emblemática de la antigua prisión de mujeres de la Trinitat Barcelona

11:00.- Madrid- PARTIDOS PP.- El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ofrece declaraciones a los medios acompañado del vicesecretario de Acción Política del PP de la Comunidad de Madrid, Jesús Moreno, y la presidenta del PP de Arganzuela, Lola Navarro, tras visitar el nuevo ámbito Mahou-Calderón. Esquina entre C. de Alejandro Dumas y C. Casimiro Mahou Bierhans

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- Enma López, candidata a las primarias del PSOE a la Alcaldía de Madrid, votará en la Agrupación Socialista de Entrevías-Pozo. Calle de Hornachos, 10. (Texto)

12:00h.- San Sebastián.- AUTOGOBIERNO VASCO.- Representantes municipales de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés se reúnen en Bergara (Gipuzkoa) en un acto político-institucional con motivo del 150 aniversario de la abolición de los Fueros y el 50 del Movimiento de Alcaldes, con la asistencia de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, entre otra autoridades. Parque de Usondo (Texto) (Foto)

19:30h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- El PSOE-M da a conocer el resultado de las primarias a la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, asistirá al recuento y a la proclamación de la candidata. Sede del PSOE-M. Calle Miguel Fleta, 8. (Texto)

ECONOMÍA

11:00h.- Barcelona.- SINDICATOS CNT.- la CNT organiza un acto en el que presenta su programa político con motivo del 90 aniversario de la "revolución social". Pl. Folch i Torres.

12:00h.- Bilbao.- SINDICATOS CNT.- CNT conmemora los 90 años de la Revolución Social de 1936. Escultura de la Huella.

SOCIEDAD

16:30h.- Madrid.- MADRID BARRIOS.- Batalla naval de Vallecas y cierre de las fiestas del Carmen del Puente de Vallecas 2026. Bulevar de Peña Gorbea hasta calle del Payaso Fofó.

CULTURA Y TENDENCIAS

18:00h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo H. Mendoza, en la segunda jornada de la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

18:30h.- Santander.- TOROS SANTANDER.- Los rejoneadores Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo H. Mendoza, en la segunda jornada de la Feria de Santander. Plaza de Toros de Cuatro Caminos. (Texto) (Foto)

22:00h.- Olite (Navarra).- FESTIVAL OLITE.- Puesta en escena de "Las gratitudes", dentro del 27 Festival de Teatro de Olite. La Cava

EFE

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