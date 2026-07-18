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Rublev supera a Tabilo y jugará la final con Darderi

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El ruso Andrey Rublev evitó la remontada del chileno Alejandro Tabilo, al que venció por 6-4, 4-6 y 6-4 para alcanzar la trigésima final de su carrera, segunda de este 2026, que disputará en Bastad ante el italiano Luciano Darderi, que previamente eliminó al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

Rublev ganó en dos horas y doce minutos y deshizo la igualdad en los cara a cara. Nunca se habían enfrentado en tierra el ruso y el chileno, que se midieron dos veces antes, en cemento, con un triunfo para cada uno. En 2024, en Basilea ganó Rublev, pero en el más reciente, el Masters 1.000 de Miami de este 2026, el sudamericano logró el triunfo.

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Vuelve a la final de Bastad Rublev, ahora el decimosexto jugador de la ATP, que ganó el título de este torneo en 2023. Se enfrentará al vigente campeón, Darderi, en busca de su primer título en lo que va de curso. Perdió la final de Barcelona, la única que ha jugado en 2026. Ahora disputará otra vez la de Bastad.

El primer favorito del torneo, que llegó a ser el quinto jugador del mundo en 2021, disputará este domingo la trigésima final de su carrera profesional, en la que ha logrado diecisiete trofeos. Perdió doce de ellas.

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Rublev rentabilizó la rotura que hizo al saque de Tabilo en el séptimo juego del tercer set para encarrilar el triunfo.

El ruso se medirá a Luciano Darderi, que previamente se impuso en tres sets al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (6-4, 6-7(11) y 6-3), igualó al alemán Alexander Zverev como el jugador con más partidos ganados en tierra esta temporada, veinte, y accedió a la final.

El transalpino, segundo cabeza de serie, tardó dos horas y 57 minutos en tumbar a Vallejo, que mantuvo el tipo hasta el final y llevó al límite al vencedor. De hecho, el sudamericano salvó tres puntos de partido en el segundo parcial y llevó el desenlace a la tercera manga.

Darderi, vigente campeón, erigido en el primer jugador que enlaza dos finales consecutivas en este torneo de categoría 250 desde el local Robin Soderling en 2010 y 2011, alcanzó su tercera final de la temporada tras la de Buenos Aires que perdió y la de Santiago, que ganó.

La de Buenos Aires es la única final que ha perdido en su carrera. De las seis que ha disputado ha ganado cinco, todas en arcilla: Córdoba en 2024, Marrakech, Bastad y Umag en 2025 y Santiago, en este 2026. EFE

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