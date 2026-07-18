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Rahm ve alejarse la victoria en el Abierto Británico tras un comienzo aciago de ronda

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El jugador español Jon Rahm vio alejarse este sábado sus opciones de conquistar su primer Abierto Británico después de una tercera ronda que concluyó con el par del campo, para un total de -4, después de un comienzo aciago que le dejó descolocado.

En el primer hoyo de la vuelta, Rahm firmó un doble ‘bogey’ después de enviar la bola fuera de límites con el ‘drive’ y tener que repetir la salida.

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El ‘León de Barrika’ trató de recobrarse con rapidez del revés y lo compensó con dos ‘birdies’ en los hoyos 2 y 5 para retornar a la casilla de salida.

Sin embargo, tropezó de nuevo en el hoyo 8 con un ‘bogey’ que le frenó, al tiempo que veía a sus competidores por el título escalar en la tabla.

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Hasta el 14, el jugador vasco no volvió a reencontrarse con el ‘birdie’, lo que le dio ánimo para tratar de reeditar el buen desenlace de la ronda previa y seguir vivo en el campeonato.

La presión por tratar de restañar la herida del inicio pareció hacerle mella y en el 15 volvió a cometer un ‘bogey’.

‘Rahmbo’ no dejó de pelear y en el penúltimo hoyo repitió ‘birdie’ para regresar al -4, que pudo conservar en el 18 después de sacar una bola de rodillas desde un búnker con un golpe magistral para mantener el par ante la casa club.

A falta de que concluya la jornada, el exnúmero uno del mundo queda a cinco golpes del liderato, por lo que aún tiene un hilo de vida para aspirar a un título que se le resiste al golf español desde 1988, cuando Severiano Ballesteros logró su tercera victoria en el ‘major’ más antiguo.

Josele Ballester completó una notable actuación con una tarjeta de -4, para un total de -3, lo que le da opciones para aspirar a acercarse a los puestos delanteros después de que estuviera a punto de no pasar el corte en la víspera.

Superar la criba in extremis, con un ‘eagle’ y un ‘birdie’ en los dos últimos hoyos, le permitió "relajarse y disfrutar" y aunque encajó un primer 'bogey', se desquitó con seis 'birdies' en la segunda parte del recorrido.

"Intenté jugar con libertad y el juego respondió. Me sentí libre desde el principio (…) Una de mis mejores cualidades es que, cuando todo está contra las cuerdas y necesito dar lo mejor de mí, muchas veces lo hago, y eso fue lo que hice ayer", describió Ballester su actuación.

En el último hoyo, tuvo todo a favor para al menos salvar el par y acabar con -4, pero falló un 'putt' de apenas un metro que le costó un 'bogey', lo que le dejó un cierto sabor agridulce.

El tercer español que queda en liza, Eugenio Chacarra, acabó la ronda con un total de +1, un golpe más respecto a su posición de la vuelta previa.

Chacarra comenzó con mucha solidez y sumó tres ‘birdies’ en los primeros siete hoyos, lo que parecía impulsarle hacia la zona alta de la tabla, pero la segunda mitad se torció.

En el hoyo 14, hizo un doble ‘bogey’, a lo que añadió tres ‘bogeys’ y un solo ‘birdie’ para acabar por encima del par y perder cualquier opción de luchar por el título. EFE

(foto)

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