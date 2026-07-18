Palou saldrá cuarto en Nashville, con Kirkwood en la 'pole'

Washington, 18 jul (EFE).- Àlex Palou, cuatro veces campeón de la IndyCar Series y actual líder del campeonato, saldrá este domingo desde la cuarta posición de la parrilla en Nashville, con su principal rival, el estadounidense Kyle Kirkwood, en la 'pole'.

Kirkwood (Andretti Global) completó este sábado las dos vueltas de la clasificación en el óvalo a una velocidad media de 196,852 millas por hora, mientras que Palou (Chip Ganassi) registró una media de 196,050.

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Segundo saldrá el estadounidense Josef Newgarden (Team Penske), mientras que su compañero de escudería, el neozelandés Scott McLaughlin partirá tercero, en la segunda línea junto a Palou.

Palou lidera el campeonato con 404 puntos, con 56 de margen sobre Kirkwood, segundo con 348. El Gran Premio Borchetta Bourbon Music City será la duodécima prueba del campeonato.

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La carrera del domingo en el Nashville Superspeedway comenzará a las 17:30 hora local y podría coincidir con la final del Mundial de la FIFA en caso de que esta sufra algún retraso o llegue a la prórroga.

EFE

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