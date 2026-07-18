Optimismo por la evolución del incendio de Orés (Zaragoza), aún "lejos" de estabilizarlo

Zaragoza, 18 jul (EFE).- La evolución del incendio de Orés (Zaragoza), que desde que fue declarado el miércoles ha afectado a 15.800 hectáreas de la comarca de las Cinco Villas, permite ser "un poco más optimistas" tras varios días en el que el fuego ha alcanzado un perímetro de 80 kilómetros, aunque "todavía está lejos" de darse por estabilizado.

"Podemos estar un poco más optimistas de cómo ha evolucionado el incendio en el día de hoy", ha resumido el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Cecopi.

PUBLICIDAD

Según el consejero, el perímetro "no ha crecido" y el incendio, aunque "todavía está lejos" de su estabilización, no está descontrolado como en los días anteriores.

De hecho, ha explicado que durante la jornada de este viernes "se ha podido trabajar de una manera importante y positiva" en todas sus zonas.

PUBLICIDAD

Al respecto, ha precisado que en los sectores 2 y 4 el incendio "no ha crecido absolutamente nada", mientras que los trabajos se concentran en los sectores, 1, 3, 5 y 6.

"Entendemos que tenemos que hacer un esfuerzo importante durante estos próximos dos días para intentar estabilizarlo en el menor tiempo posible", ha avanzado Bermúdez de Castro.

PUBLICIDAD

La principal preocupación para las próximas horas son las posibles reproducciones dentro del perímetro, ya que existen zonas interiores que no se han llegado a quemar.

Estas reproducciones podrían tener potencial para saltar fuera del perímetro, especialmente en el entorno de Uncastillo, una de las cinco localidades aragonesas desalojadas.

Sobre ellas, el responsable autonómico de Interior ha recordado que se están movilizando convoyes a los municipios evacuados para que sus habitantes puedan recoger bienes importantes como medicamentos y alimentar a los animales.

PUBLICIDAD

Durante la jornada han trabajado en el incendio aproximadamente 450 efectivos, con medios del operativo Infoar, Gobierno de Aragón, Unidad Militar de Emergencias, Miteco, Guardia Civil, bomberos de la Diputación de Zaragoza y del Ayuntamiento de Zaragoza, 061, Cruz Roja, servicios sociales, GIPEC, GISE, SARGA, Telefónica, Endesa, tractores particulares y medios de otras comunidades autónomas.EFE

(foto) (vídeo)