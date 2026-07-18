Mérida: "Es increíble ganar donde jugadores como Alcaraz han ganado"

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El español Dani Mérida que logró en Umag el primer título de su carrera que le eleva hasta el puesto 58 del ránking ATP, el mejor hasta ahora como profesional, destacó la relevancia de haber conseguido ganar un torneo que tiene a vencedores tan relevantes como Carlos Alcaraz o el italiano Jannik Sinner.

"Para mi es increíble ganar aquí. He visto muchas veces a Carlos Alcaraz jugar aquí la final. Creo que ha perdido dos y ha ganado una. Por eso me decidí a venir a este torneo", destacó el madrileño que se impuso en la final al bosnio Damir Dzumhur.

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"La verdad es que es increíble poder ganar donde jugadores como Carlos han ganado y han jugado tantas finales", añadió Dani Mérida que disputó su segunda final, tras la de Bucarest en abril que perdió ante el argentino Mariano Navone.

Mérida tuvo que emplearse a fondo y necesitó tres sets para lograr el título ante la resistencia de su rival.

"Fue un partido durísimo; me voy muy contento con el primer título. He empezado jugando a un nivel muy alto, como vengo haciendo toda la semana. Pero luego, en el segundo set, cuando estaba cerca de cerrar el partido me he puesto un poco nervioso y él ha subido el nivel, ha empezado a jugar mejor", relató el español que tuvo que resolver en el set definitivo.

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"Estoy contento de que en el tercer set he conseguido darle la vuelta volver a mi tenis y conseguir el título", dijo Mérida.

Ahora que ya tiene su primer título profesional y ha logrado ascender en el top 60 del ránking Dani Mérida pretende avanzar. "El objetivo más cercano es entrar entre el top 50 de los mejores jugadores del mundo y para final de año intentar competir cada semana y ver donde puedo llegar y ver el tope en el ránking", destacó el madrileño. EFE

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