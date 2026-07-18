Mbappé, titular contra Inglaterra en busca de superar a Messi por la Bota de Oro

Miami (EE.UU.), 18 jul (EFE).- Kylian Mbappé saldrá este sábado de inicio en el partido por el bronce entre Francia e Inglaterra, con el objetivo de superar provisionalmente al Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, en la que ambos suman ocho goles, pero el argentino suma una asistencia más.

El delantero del Real Madrid es uno de los pocos jugadores franceses que repite titularidad, junto a Michael Olise, Adrien Rabiot y el guardameta Mike Maignan, con respecto al partido de semifinales contra España.

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El seleccionador Didier Deschamps, que afronta su último partido al frente de Francia, buscará el tercer puesto con Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez; Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

Inglaterra también optó por las rotaciones para este partido, y solo repiten los zagueros Marc Guéhi y Djed Spence, y los centrocampistas Declan Rice y Morgan Rogers, del encuentro contra Argentina.

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El entrenador de los Tres Leones, Thomas Tuchel, alineó de inicio a Dean Henderson, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Morgan Rogers, Eberechi Eze; Bukayo Saka, Ivan Toney y Marcus Rashford. EFE

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