Mariona Armero se proclama campeona de Europa sub-18 de 200 metros

Redacción Deportes, 18 jul (EFE).- La velocista leridana Mariona Armero convirtió este sábado en campeona de Europa sub-18 de 200 metros en la localidad italiana de Rieti, sede del campeonato continental de la categoría.

Armero paró el crono en 23,57 segundos, una marca que también supone un nuevo récord de España de la categoría, que hasta la fecha estaba en poder de la plusmarquista nacional absoluta Jaël Bestué, que hizo 23,61 en 2017 en Nairobi (Kenia).

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La leridana ya marcó el segundo mejor tiempo en las semifinales disputadas este sábado por la mañana, venciendo en su serie con 23,9 segundos.

La británica Shaiya Kenion, una de las grandes favoritas, sufrió una caída a pocos metros de la meta y se quedó sin opciones de medalla.

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El podio lo completaron la rumana Carolina-Andreea Punga (23,58), segunda, y la checa Aneta Onderková (23,7), tercera. EFE