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Los castells de los Xics de Granollers maridan con el patrimonio y la música en Palencia

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Palencia, 18 jul (EFE).- Los Xics de Granollers han dejado este sábado una huella imborrable en Palencia con una exhibición castellera que ha convertido el casco histórico de la ciudad en un escenario donde el patrimonio material, incluida la catedral palentina, y el inmaterial han dialogado a través de la cultura, la música y la participación ciudadana.

La actuación, primera de una colla castellera en Castilla y León desde 2002, ha reunido a centenares de personas que no solo han seguido el recorrido de las torres humanas por algunos de los espacios más emblemáticos de la capital, sino que también se han sumado a la experiencia formando parte de la 'pinya', la base sobre la que se sustentan los castells.

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La jornada ha comenzado con un ‘pilar de 4’ levantado bajo el arco de la Puerta del Obispo de la Catedral de Palencia, cuya portada abierta de par en par ha servido como simbólico marco del encuentro entre el patrimonio arquitectónico de la ciudad y una tradición declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Desde allí ha partido un pasacalles que ha recorrido la plaza de San Pablo, la Calle Mayor y la Plaza Mayor con el objetivo de invitar a los vecinos a acompañar a la colla catalana.

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El grupo palentino BatukaTuka ha encabezado el desfile, reflejando desde el primer momento el carácter de acogida cultural que ha presidido toda la iniciativa.

Uno de los momentos más singulares se ha vivido precisamente en la plaza de San Pablo, donde los Xics han levantado un nuevo ‘pilar de 4’ acompañado por el tradicional 'toc de castells', aunque interpretado esta vez por un quinteto de metales del Conservatorio Profesional de Música de Palencia.

Trompetas, trombón, trompa y tuba han sustituido excepcionalmente a las tradicionales ‘gralles’ que habitualmente acompañan las construcciones castelleras, dando lugar a una escena inédita dentro del mundo de los castells que ha emocionado tanto a los integrantes de la colla como al público.

El recorrido ha continuado por la Calle Mayor hasta detenerse frente al histórico edificio modernista de Villandrando, donde el Grupo de Danzas Jorge Manrique se ha incorporado con uno de sus bailes tradicionales, reforzando el diálogo entre las tradiciones catalana y castellana.

En ese escenario, los Xics han descargado un pilar de cuatro y un espectacular ‘4 de 6 amb agulla’, una construcción de doble estructura que ha despertado la admiración de los asistentes.

Tras doblar los Cuatro Cantones, la comitiva ha accedido a una abarrotada Plaza Mayor mediante otro de los momentos más esperados: un ‘pilar de 4’ caminando que ha recorrido varios metros entre los aplausos y la expectación del público.

Ya en la actuación principal, la colla ha completado con éxito un ‘3 de 7’, un ‘4 de 6’ y un ‘3 de 6’; y la exhibición ha concluido con un ‘pilar de 4’ desde el que se ha desplegado una bandera de Palencia como gesto de agradecimiento por la acogida recibida durante toda la jornada.

El cierre se ha convertido en una auténtica celebración colectiva, con la participación conjunta de los Xics, BatukaTuka, el Grupo de Danzas Jorge Manrique y numerosos vecinos que, tras aceptar la invitación de la colla, han experimentado desde dentro la sensación de formar parte de un castell.EFE

xrp/mr/may

(foto) (vídeo)

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