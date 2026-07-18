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Los canteranos dan al Elche su primer triunfo de la pretemporada (2-1)

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El Elche ha logrado la victoria (2-1) este sábado en su primer amistoso de la pretemporada, disputado ante el Kaizer Chiefs sudafricano, gracias a los goles de sus canteranos, en el partido que ha supuesto el debut en el banquillo del técnico argentino Martín Anselmi.

La nota negativa de este primer test de pretemporada fue la lesión del portero argentino Matías Dituro, que tuvo que ser sustituido en la primera parte del encuentro por una lesión en el hombro tras un choque con un jugador del Kaizer Chiefs.

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El partido, disputado en las instalaciones de Pinatar Arena (Murcia), se decantó del lado del Elche en la primera parte gracias a los tantos de los canteranos Ali Houary, en el minuto 21, y Umaru, en el 45. Velebayi recortó distancias para el equipo africano en la segunda parte.

Nordin, ya en los últimos minutos, tuvo la oportunidad de ampliar la cuenta para el equipo ilicitano, pero erró el lanzamiento de un penalti.

Anselmi formó su primer equipo inicial con Dituro; Herráiz, David, Diaby, Chust, Miralles; Villar, Ali Houary; Cepeda, Umaru y Diang. También jugaron Iturbe, Tete Morente, John, Barzic, Fede Redondo, Padilla, Aguado, Neto, Germán Valera, Álex Sánchez y Nordin.

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En la segunda mitad, el entrenador argentino dio minutos, además de a Iturbe, sustituto de Dituro, a Tete Morente, John, Barzic, Fede Redondo, Padilla, Aguado, Neto, Germán Valera, Álex Sánchez y Nordin. EFE

pvb/cta/apa

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