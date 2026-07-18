Lamine Yamal y Leo Messi toman Times Square

Nueva York, 18 jul (EFE).- El español Lamine Yamal y el argentino Leo Messi tomaron las grandes pantallas de Times Square en los días previos a la final del Mundial 2026 que enfrentará a España y Argentina.

En la rueda de prensa previa a la final, Leo Messi fue preguntado por la foto que ha circulado por todo el mundo en la que el argentino, cuando tenía 20 años, se encuentra bañando a un Lamine Yamal todavía bebé.

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"Es una locura que exista esa foto", comentó Leo Messi, que a sus 39 años se enfrentará por primera vez a Lamine Yamal, de 19, llamado a ser su gran heredero del '10' del Barça y a ser uno de los que tome su relevo como principal figura del planeta fútbol. EFE