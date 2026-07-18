Evacúan otras tres localidades por el incendio de Guadalajara y confinan una cuarta

Toledo, 18 jul (EFE).- El incendio forestal que afecta a la Serranía Norte de Guadalajara ha hecho necesario evacuar esta tarde otras tres localidades de la zona y confinar a la población de Hiendelaencina por el avance de las llamas, que han afectado ya al menos a 5.500 hectáreas desde que se inició el jueves en La Mierla.

Los tres municipios que han sido evacuados son Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, informa en X el plan de incendios forestales de Castilla-La Mancha (Infocam).

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Con estas tres poblaciones son ya 15 los municipios que han sido evacuados, después de que lo fueran en los dos días anteriores La Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque.

El Infocam señala que se ha enviado el correspondiente mensaje Es Alert para informar a la población de estas nuevas evacuaciones.

A su vez, el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha indica que en el incendio están trabajando 67 medios, 22 aéreos, 42 terrestres y tres de coordinación y dirección, con 308 personas. EFE

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