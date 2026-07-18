Estabilizado el incendio forestal de Laujar de Andarax, en la Alpujarra de Almería

Almería, 18 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este sábado en un paraje de Laujar de Andarax, en la Alpujarra almeriense, por el que se han movilizado una docena de medios aéreos.

El incendio se ha declarado minutos antes de las 17:00 horas de este sábado y afecta a un paraje forestal conocido como La Capacidad de este municipio almeriense de unos 1.700 vecinos localizado en el entorno de Sierra Nevada.

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Fuentes del Infoca han informado de que el fuego ha quedado estabilizado minutos antes de las 21:00 horas.

Durante la tarde, el Infoca ha activado en la zona cinco helicóptero semipesados, uno ligero y otro de mando, cuatro aviones de tierra en carga y uno de coordinación, medios aéreos que se han retirado con la puesta del Sol.

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En la zona continúan trabajando para el control del fuego 20 efectivos por tierra con dos autobombas. EFE

mro/fp