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España supera a Australia y alcanza la final del Mundial Sub-17

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Redacción Deportes, 18 jul (EFE).- La selección española femenina Sub-17 de baloncesto venció este sábado a Australia por 58-51 en las semifinales del Mundial de la categoría que se disputa en Brno (República Checa), por lo que se colgará medalla por cuarto campeonato consecutivo.

Así, el equipo entrenado por Isabel Fernández disputará este domingo la final de un Mundial Sub-17 por cuarta vez en su historia, en la que se medirá al vencedor de la otra semifinal, entre Estados Unidos, la gran favorita, y Canadá.

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La alero Ana María Hernanz, del Estudiantes, fue la mejor de España con unos guarismos de 11 puntos, 9 rebotes y 18 de valoración.

La nota negativa del duelo fue la lesión de Ona Balleste, que sufrió una mala caída y no pudo disputar los minutos finales.

La selección española, que jugaba su tercera semifinal consecutiva en un torneo Sub-17, ya se hizo con la medalla de plata en 2022 y con la de bronce en 2024. EFE

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