España cae ante Serbia y luchará por el bronce en el Europeo Sub-20

Redacción Deportes, 18 jul (EFE).- La selección española de baloncesto Sub-20 perdió este sábado por 65-72 ante la de Serbia, en las semifinales del Europeo Sub-20 que se disputa en Eslovenia.

España, que llegó a semifinales cuatro años después de su última participación al derrotar a Alemania en cuartos de final, no podrá alzar el campeonato, aunque podría finalizar su paso en el torneo con la medalla de bronce.

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Una mala segunda mitad de primer cuarto, donde sólo consiguieron anotar 1 punto en cinco minutos, condenó a los chicos de Carles Marco a ir a rebufo prácticamente todo el encuentro.

Pese a perder por hasta 19 puntos, España llegó a ponerse a sólo tres a falta de cuatro minutos para el final, aunque no pudo culminar del todo su remontada.

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El más destacado del cuadro español fue el alero Iker Garmendia, con 16 puntos, 4 rebotes y 17 de valoración.

Así, España se medirá a Francia este domingo por la medalla de bronce, mientras que la gran final la disputarán Serbia y la anfitriona Eslovenia. EFE

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