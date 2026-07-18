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El Pride Barcelona saca a la calle a 140.000 personas en favor del respeto y la diversidad

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Barcelona, 17 jul (EFE).- Unas 140.000 personas han salido a la calle este sábado para participar en la manifestación del Pride Barcelona, que ha recorrido el centro de la capital catalana para reivindicar el orgullo LGTBI, denunciar las discriminaciones y clamar a favor de la libertad, el respeto y la igualdad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha cifrado en 140.000 personas la participación en la marcha, que ha teñido de color y diversidad el recorrido que va de plaza Universitat al paseo Lluís Companys.

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La manifestación, que ha emprendido la marcha a las 18:00 horas, ha avanzado a un ritmo lento encabezada por una gran pancarta con el lema "Todas las realidades. Un solo orgullo".

Medio centenar de carrozas de diferentes entidades sociales han participado en esta demostración de orgullo del movimiento LGTBI, que ha servido también para reafirmar el compromiso de la ciudad con este colectivo, según ha destacado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

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En declaraciones a los periodistas, Collboni ha reivindicado Barcelona como un lugar "donde poder vivir y amar con libertad y seguridad" y ha apoyado la lucha por los derechos LGTBI y el respeto "a la diversidad y los derechos humanos".

Collboni ha mostrado además su apoyo a la candidatura de la capital catalana como sede del WorldPride 2030.

En Arc de Triomf, junto al paseo Lluís Companys, se ha instalado un escenario al que subirán cantantes como Beth y Kate Ryan para poner la guinda musical a esta celebración de la diversidad hasta altas horas de la madrugada.

En la marcha han participado también los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y de Igualdad y Feminismo, Eva Menor; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el portavoz de Comuns y candidato de esta formación a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y una delegación de ERC encabezada por su secretaria general y alcaldable por Barcelona, Elisenda Alamany.

Antes de la manifestación, Urtasun ha hecho un llamamiento a "no dar por hecho" que la conquista de derechos LGTBIQ+ es irreversible, porque hay "gobiernos que atacan" estas libertades.

Acompañado por Terry Reintke, copresidenta del grupo The Greens/EFA en el Parlamento Europeo, Urtasun ha llamado a la movilización para que "ningún extremista de extrema derecha, ni PP ni Vox, provoquen un paso atrás en la defensa y en la garantía de las libertades LGTBIQ+". EFE

(Foto) (Vídeo)

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