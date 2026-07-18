El incendio deja de avanzar en Orés (Zaragoza) y podría estar perimetrado el domingo

Zaragoza, 18 jul (EFE).- El fuego del incendio de Orés, que ha afectado a cerca de 16.000 hectáreas en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, no está avanzando en la tarde de este sábado y la situación "es más positiva" que la vivida en la jornada anterior, por lo que existe la posibilidad de que se pueda "lograr perimetrar" mañana domingo.

Así lo ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho.

A pesar de que ha recalcado que no hay que confiarse, ha esperado que este domingo ya se pueda "perimetrar el incendio si la noche resulta relativamente tranquila".

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"Hoy somos un poco más optimistas que ayer", ha afirmado sobre un fuego cuyo perímetro suma 80 kilómetros, pero que ya "no avanza".

Por sectores, ha especificado que el dos y el cuatro, en el flanco izquierdo, están estabilizados, mientras que el sector 6, que corresponde a la parte norte del flanco derecho, en el entorno de Luesia, hay "pequeñas reproducciones" que se están atacando con medios aéreos" y terrestres, aunque "en principio no plantean una gran dificultad".

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Sobre ese flanco izquierdo ha recordado que durante la noche avanzó una lengua de fuego que se acercó a la localidad de Malpica de Arba sin llegar a afectar a la población.

La previsión meteorológica augura temperaturas más bajas que el viernes y menos viento, aunque éste volverá a ser muy variable, lo que lleva a ser "todavía muy cautos porque el incendio no está extinguido" y sigue habiendo conatos en el interior del perímetro.

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Combustiones que dependen en cierta medida de esos giros del viento, que a su vez son los que complican la planificación de los trabajos.

Biendicho ha subrayado que no hay daños personales y los patrimoniales "no son ciertamente significativos", dada la magnitud del incendio.

No obstante, ha observado que siguen cortadas ocho carreteras y dos líneas eléctricas, para lo que se han instalado generadores, mientras que el viernes también hubo un problema con un repetidor de telefonía.

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Sobre las poblaciones desalojadas en Zaragoza, Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo, el consejero ha adelantado que "hasta que no esté garantizada la seguridad, no cabe que las personas vuelvan a los núcleos".

En ese sentido, ha enviado un mensaje de "tranquilidad", pues ha sostenido que esos núcleos "están asegurados" con personal que controla que no haya "ninguna reproducción". EFE

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