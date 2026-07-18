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El incendio de Guadalajara afecta a 9.000 hectáreas, con un comportamiento "extremo"

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Toledo, 18 jul (EFE).- El incendio de la Sierra Norte de Guadalajara está presentando un comportamiento "extremo", que ha hecho que ya estén afectadas 9.000 hectáreas y haya habido nuevas evacuaciones, ya que la situación se ha ido complicando conforme ha avanzado el día.

Desde que se inicio el pasado jueves en La Mierla, el incendio está presentando un comportamiento "complicado y extremo", que se ha traducido en que este sábado esté siendo un día complejo, que se ha ido agravando a medida que ha avanzado la jornada, ha indicado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible. José Almodóvar, de forma que la superficie afectada llega ya a las 9.000 hectáreas.

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En un audio remitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible, Almodóvar ha explicado que el día se ha ido complicando a medida que se ha ido incrementando el viento de suroeste que está soplando en la zona.

Asimismo, ha dicho que el dispositivo de extinción que se ha desplegado está siendo efectivo en impedir que el incendio se expanda por los flancos y crezca, pero la cabeza está mostrando un comportamiento fuera de la capacidad de extinción.

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Están registrándose vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, que son más de 60 metros por minuto, lo que constituyen comportamientos "realmente complicados y extremos", ha subrayado Almodóvar, que ha explicado que se considera que un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando está por encima cuando está por encima de 10 metros por minuto y en este son "60 metros por minuto".

Estas circunstancias implican que se están dando condiciones muy complicadas para la extinción, por lo que está primando fundamentalmente es el trabajo de planificación, ha señalado el viceconsejero de Desarrollo Sostenible.

Así, se están planificando las labores para intentar anticiparse a la llegada de la cabeza del incendio a las poblaciones, lo que ha hecho necesario que este sábado se haya incrementado el número localidades que han tenido que ser evacuadas o confinadas y que a lo largo de la jornada se hayan enviado cuatro mensajes de alerta, ha apuntado Almodóvar. EFE

(foto) (vídeo)

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