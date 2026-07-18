El fuego avanza en Guadalajara de forma extrema con más evacuaciones y frena en Zaragoza

(Actualiza la NA6188 con más datos por complicación con el incendio de Guadalajara y hectáreas calcinadas en Orés)

Madrid, 18 jul (EFE).- En una jornada de mucho calor y con riesgo de incendios muy alto o extremo en buena parte del país, los fuegos activos que más preocupan están en Orés (Zaragoza), con unas 15.800 hectáreas afectadas aunque se ha frenado de momento, y en La Mierla (Guadalajara), que avanza con unas 9.000 hectáreas, comportamiento "extremo" y 15 municipios evacuados.

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El 90 por ciento de la superficie afectada por el incendio que se declaró el jueves en La Mierla (Guadalajara), que suma unas 9.000 hectáreas quemadas, pertenece al Parque Natural de la Sierra Norte, y está presentando un comportamiento complicado por el viento de suroeste.

Están registrándose vientos de más de 30 y 40 kilómetros por hora, que son más de 60 metros por minuto, lo que constituyen comportamientos "realmente complicados y extremos", ha advertido el Gobierno de Castilla-La Mancha.

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Este sábado han tenido ser que evacuadas otras cuatro localidades, por la mañana Monasterio, a los que se ha añadido Bustares, Villares de Jadraque y Veguillas, con lo que ya son 15 los municipios desalojados: la Mierla, Muriel, Semillas, La Nava de Jadraque, Almirete, Palancares, Umbralejo, Navas de Jadraque, El Ordial, Arroyo de las Fraguas y Zarzuela de Jadraque.

De esta forma, según los últimos datos, son más de 600 las personas desplazadas.

El Gobierno castellanomanchego ha explicado que se considera que un incendio está fuera de capacidad de extinción cuando está por encima de 10 metros por minuto y en éste son "60 metros por minuto".

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Estas circunstancias implican que se están dando condiciones muy complicadas para la extinción, por lo que está primando fundamentalmente el trabajo de planificación.

Las condiciones del incendio de Orés declarado el miércoles, en la comarca zaragozana de las Cinco Villas, no está avanzando en la tarde de este sábado y la situación es más positiva que la vivida en la jornada anterior, asegura el Gobierno aragonés, por lo que existe la posibilidad de que se pueda lograr perimetrar mañana domingo.

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Sin embargo, desde el Gobierno de Aragón, han llamado a no confiarse ya que el perímetro no ha registrado un crecimiento significativo respecto a la evolución de la mañana, pero todavía no se puede dar por estabilizado con una previsión meteorológica que mejora.

“Podemos ser un poco más optimistas sobre cómo ha evolucionado el incendio durante el día de hoy. El perímetro no ha crecido y el incendio no está descontrolado como en días pasados, aunque todavía está lejos de estar estabilizado”, ha dicho el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro.

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Siguen cortadas ocho carreteras y dos líneas eléctricas, para lo que se han instalado generadores, mientras que el viernes también hubo un problema con un repetidor de telefonía.

Se han puesto en situación de preaviso, por si fuera necesaria su evacuación o confinamiento, otros cuatro municipios: Sos del Rey Católico, Navardún, Urriés y Castiliscar.

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En las próximas horas el operativo desplegado, que congrega a unos 450 efectivos, seguirá a expensas de las variaciones del viento para anticiparse, implementar las medidas adecuadas y tratar de evitar las posibles extensiones de las llamas.

Dentro de las tareas planificadas por el dispositivo, se ha conseguido defender las poblaciones desalojadas: Orés, Asín, Malpica de Arba, Luesia y Uncastillo.

El dispositivo también ha logrado contener el incendio para que no alcance el espacio natural del paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo.

El declarado en Plan (Huesca) continúa activo y, aunque las condiciones nocturnas han frenado su propagación, los principales esfuerzos están en el flanco izquierdo.

Aquí la presencia de mayor masa forestal y la posible llegada del fuego a un barranco podrían complicar la evolución, en una zona de alto valor medioambiental.

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Por su parte, el incendio de Fiscal, causado por un rayo, se encuentra estabilizado, aunque se va a actuar con medios aéreos en la zona de Jánovas.

En el de la Peña Montañesa, en la misma provincia oscense y también producto de un rayo, se mantiene la vigilancia y seguimiento de la evolución.

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El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja por tierra y aire en el fuego declarado este sábado en un paraje de Laujar de Andarax (Almería).

El incendio se ha declarado minutos antes de las 17:00 horas y afecta a un paraje forestal conocido como La Capacidad de este municipio almeriense, de unos 1.700 vecinos.

El Infoca ha activado en la zona cinco helicóptero semipesados, uno ligero y otro de mando, cuatro aviones de tierra en carga y uno de coordinación.

Las 162 personas desalojadas de forma preventiva por el incendio declarado el viernes en Árchez (Málaga), que obligó a confinar durante más de cinco horas al pueblo vecino de Cómpeta, pueden volver a sus casas.

La Junta de Andalucía ha informado de que el fuego, que quedó estabilizado a las 23.40 horas desciende a fase de preemergencia, situación operativa 0.

Los servicios de emergencias han desalojado a los vecinos de medio centenar de viviendas por su proximidad con el incendio agrícola declarado este sábado en Purullena (Granada), un fuego con una evolución favorable que ha movilizado a medios del Infoca y Bomberos de la Diputación.

El incendio, declarado a las 17:30 horas en la Vega de Purullena, municipio de unos 2.500 vecinos de la comarca de Guadix, ha activado a personal del Infoca y de los Bomberos de la Diputación, que ha movilizado efectivos de los parques de Guadix, Baza e Iznalloz.

Los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid han controlado oficialmente el de Lozoyuela, que ha quemado más de 700 hectáreas. EFE

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