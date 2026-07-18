El estadounidense Sam Burns toma el mando en el Abierto Británico

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El estadounidense Sam Burns se convirtió este sábado en el nuevo líder del Abierto Británico de golf después de acabar la tercera ronda con dos golpes de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, lo que le hace soñar con conquistar el primer 'grande' de su carrera.

Burns se situó con un total de -10, con dos impactos de ventaja sobre el surcoreano Si Woo Kim y el neozelandés Ryan Fox, quien, como hicieron el estadounidense y el australiano Lucas Herbert en la sesión previa, igualó la ronda más baja en la historia de los ‘majors’ con 62 golpes, ocho por debajo del par del campo inglés de Royal Birkdale, al norte de Liverpool.

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En una actuación muy sólida, Burns, de 29 años y 18 en la clasificación mundial, acumuló seis ‘birdies’ y solo un ‘bogey’ le impidió abrir aún más la brecha sobre Kim y Fox.

El golfista de Luisiana se quedó a las puertas hace un mes de ganar su primer 'grande' en el Abierto de Estados Unidos, donde su compatriota Wyndham Clark le arrebató la victoria, por lo que este domingo tendrá la oportunidad de desquitarse.

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Herbert, líder en el ecuador del torneo, perdió fuelle y acabó con -7, los mismos que el estadounidense Ryan Gerard.

La jornada vino precedida por la polémica generada sobre la penalización de dos golpes al californiano Bryson DeChambeau en la segunda ronda por pisar la maleza para dar un golpe.

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“Decepcionado” y después de amagar con que se retiraba del torneo, DeChambeau salió espoleado para rebatir el castigo sobre el campo.

A pesar del respaldo del público inglés, no hizo su mejor ronda y se quedó a cuatro golpes del líder.

Más lejos se situó el estadounidense Scottie Scheffler, con -4, por lo que tiene difícil repetir título después de una vuelta marcada por su desacierto con el ‘putt’, que le dejó un sabor amargo con solo un ‘birdie’ y un ‘bogey’.

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También con -4 acabó el español Jon Rahm, después de un comienzo aciago con un doble ‘bogey’ en el primer hoyo tras enviar la bola fuera de límites con el ‘drive’ y tener que repetir la salida.

Entre quienes se despidieron de la victoria estuvo el noirlandés Rory McIlroy, número dos del mundo, quien volvió a protagonizar una jornada irregular que le impidió meterse en la puja por su séptimo ‘major’ y el segundo de esta campaña tras el Masters de Augusta.

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McIlroy empezó mal, con dos ‘bogeys’ en los primeros cuatro hoyos, reaccionó con un ‘birdie’ y un ‘eagle’ y cuando parecía que se imponía su mejor versión, volvió a tener otro tropiezo que le alejaba del todo de quienes dirimirán el título.

Al término de la ronda, el norirlandés terció en la controversia del castigo a DeChambeau, contra el que arremetió por hacer "puro teatro" en su reacción al conocer la sanción y pretender "mantener al torneo como rehén" al amagar con que se retiraba.

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El colombiano Nico Echavarría, único latinoamericano que queda en el torneo, cerró con un global de -3 tras firmar una tarjeta de -1, con dos 'birdies' y un 'bogey'.

Un resultado que mantiene a Echavarría con esperanzas de terminar en el top veinte en su segunda participación en el torneo que organiza el Royal and Ancient Club de St Andrews.

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La penúltima jornada del campeonato contó con la visita en Royal Birkdale del base esloveno de Los Ángeles Lakers Luka Doncic, buen aficionado al golf. EFE

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