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Dos ministros acompañarán a la familia real y a Sánchez en la final del mundial

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Madrid, 18 jul (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, estarán en la final del mundial que enfrenta a España y Argentina, junto a la familia real y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sánchez y sus dos ministros acompañarán el domingo a los reyes y sus hijas, la infanta Sofía y la princesa de Asturias, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (Nueva York), donde se celebra el encuentro con el que 'La Roja' podría alzarse con el título por segunda vez en su historia.

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El lunes, Sánchez comenzará su visita a Argel tras presenciar la final entre España y Argentina y estará acompañado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

El jefe del Gobierno protagonizará una agenda que incluye reuniones con el presidente del país, Abdelmayid Tebboune, y el primer ministro, Sifi Ghrieb, y un encuentro empresarial.EFE

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