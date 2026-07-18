Domingo, 19 de julio de 2026

MUNDIAL 2026

- FINAL. Nueva Jersey (EE.UU.). España y Argentina, vigentes campeonas de Europa y América, se enfrentan este domingo en la final del Mundial de fútbol 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford en Nueva Jersey (EE.UU.) en busca del que sería el segundo título en el caso de los españoles y el cuarto para los argentinos.

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- CLAUSURA. Nueva York. Figuras internacionales del mundo de la música y el entretenimiento como los cantantes Post Malone, Robbie Williams y Laura Pausini o el actor Tom Cruise participan este domingo en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, donde también habrá un concierto en el descanso en el que actuarán Shakira, Madonna o el grupo de k-pop BTS.

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- SEGUIMIENTO. Las pantallas gigantes llenarán este domingo muchas ciudades de España, como la que se instalará en el estadio Luis de la Fuente de Haro (La Rioja), patria chica del seleccionador español, Los Palacios (Sevilla) localidad natal de Gavi y Fabián Ruiz, o San Benito (Extremadura), en cuyo polideportivo se reunirán los emocionados vecinos del internacional Pedro Porro.

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. También se enviará información del seguimiento del partido desde otros puntos de España como Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, San Sebastián, Mataró o San Marcial (Zamora).

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. Y fuera de España, de cómo viven los aficionados el partido en ciudades como El Cairo, Buenos Aires, Jerusalén, Ramala, La Guaira (Venezuela), Berlín, Karachi, Beirut, Pekín, Yakarta, Calcuta, Bangkog y Daka, entre otras.

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CICLISMO TOUR

Plateau de Solaison (Francia). El Tour cierra un fin de semana de recorridos montañosos con una etapa alpina entre Champagnole y Brison, con dos puertos de primera, uno de tercera y el fuera de categoría que remata el recorrido, el Plateau de Solaison, de 11,3 kilómetros y un desnivel medio del 9%. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Redacción deportes. El italiano Kimi Andrea Antonelli (Mercedes), con 19 años el más joven de toda la historia, llega líder del campeonato a Spa-Francorchamps, sede del décimo Gran Premio del Mundial de Fórmula Uno, el de Bélgica; donde intentará superar la presión que le imprimirán, entre otros, su compañero, el inglés George Russell: segundo en la general, a 25 puntos.

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GOLF ABIERTO BRITÁNICO

Redacción deportes. El jugador vasco Jon Rahm encara este sábado la última jornada del Abierto Británico de golf con alguna esperanza de aspirar a ganar su primer título en el legendario torneo británico, aunque tendrá que protagonizar una remontada heroica para tomar el relevo de Severiano Ballesteros, quien sumó su tercer título en 1988.

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AGENDA INFORMATIVA

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AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de Bélgica, 10ª cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Spa-Francorhamps (15.00). (FOTO)

- Termina el Rally de Estonia, 9ª prueba del Mundial. Dos tramos, el último a las 12.15.

- IndyCar. 12ª carrera: Gran Premio de Nashville (Tennessee).

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BALONCESTO

- Europeo masculino sub-20, en Liubliana (hasta 19). Final

- Mundial femenino sub-17, en Brno (Rep. Checa) (hasta 19). Final: España-Estados Unidos/Canadá (20.15)

- El Ayuntamiento de Badalona rinde homenaje al entrenador de los Brooklyn Nets, Jordi Fernández, a quien nombrará hijo predilecto de la ciudad. Teatro Zorrilla, 18.00.

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CICLISMO

- Tour de Francia (hasta 26)(FOTO). 15ª etapa: Champagnole-Plateau de Solaison. Información de Carlos de Torres y Luis Miguel Pascual.

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FÚTBOL

- Mundial 2026. Final: España-Argentina (21.00 CET/19.00 GMT), en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.). (FOTO) (VÍDEO) (INFOGRAFÍA)

- Nueva Jersey (EE.UU.). Figuras internacionales del mundo de la música y el entretenimiento como los cantantes Post Malone, Robbie Williams y Laura Pausini o el actor Tom Cruise participan este domingo en la ceremonia de clausura del Mundial 2026 en MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, donde también habrá un concierto en el descanso en el que actuarán Shakira, Madonna o el grupo de k-pop BTS. (FOTO) (VÍDEO)

- Redacción deportes. Las pantallas gigantes llenarán este domingo muchas ciudades de España, como la que se instalará en el estadio Luis de la Fuente de Haro (La Rioja), patria chica del seleccionador español, Los Palacios (Sevilla) localidad natal de Gavi y Fabián Ruiz, o San Benito (Extremadura), en cuyo polideportivo se reunirán los emocionados vecinos del internacional Pedro Porro. (FOTO) (VIDEO)

. También se enviará información del seguimiento del partido desde otros puntos de España como Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, San Sebastián, Mataró o San Marcial (Zamora)(FOTO) (VIDEO)

. Y fuera de España, de cómo viven los aficionados el partido en ciudades como El Cairo, Buenos Aires, Jerusalén, Ramala, La Guaira (Venezuela), Berlín, Karachi, Beirut, Pekín, Yakarta, Sao Paulo, Calcuta, Bangkog y Daka, entre otras. (FOTO) (VÍDEO)

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GOLF

- Open Británico, en el Royal Birkdale Golf Club de Southport (Inglaterra) (hasta 19).

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MOTOCICLISMO

- Mundial MXGP Motocross. 12ª prueba. Gran Premio de Gran Bretaña, en el circuito de Foxhills. Dos carreras.

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RUGBY

- Copa de Naciones. Tercera jornada: Estados Unidos-España, en Raleigh (EE.UU.) (01:30 CET del domingo 19).

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TENIS

- Torneos ATP 250 sobre tierra de Bastad (Suecia) y Gstaad (Suiza) (hasta 19).

- Torneos WTA 250 sobre tierra de Iasi (Rumanía) y Atenas (hasta 19).

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