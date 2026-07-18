Colapinto: "Intentaremos hacer una buena salida y meternos en la lucha por el 'top 10'"

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale undécimo este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que intentará "hacer una buena salida y" meterse "en la lucha por estar entre los diez primeros", que son los que puntúan.

"Esperábamos más de la calificación de hoy en Spa, pero mañana saldremos desde la undécima posición gracias a las penalizaciones en parrilla de los coches que nos preceden. Perdí algo de tiempo en mi última vuelta rápida, así que podría haber sido algo más para mí; sin embargo, en definitiva, nos falta ritmo en comparación con algunos de nuestros rivales", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que es decimotercero en el Mundial, con 18 puntos.

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"Da la impresión de que hemos mejorado un poco desde Silverstone, algo que es positivo, y esperamos poder mantener ese nivel mañana, que es cuando importa. Por supuesto, los Racing Bull vuelven a mostrarse fuertes y Audi está justo por delante de nosotros. Así que ahí es donde está nuestra lucha", señaló el argentino, que al acabar sexto el pasado 24 de mayo el Gran Premio de Canadá, en Montreal, logró su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

"Mirando hacia adelante, necesitamos entender en qué áreas fallamos y en cuáles podemos mejorar para volver a estar por delante de ellos. Ahora nos centramos en mañana y nuestra meta es la de puntuar. Intentaremos hacer una buena salida y meternos en la lucha por estar entre los diez primeros", añadió Colapinto este sábado en Spa-Francorchamps tras la calificación para el Gran Premio de Bélgica. EFE

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