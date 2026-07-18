Espana agencias

Colapinto: "Intentaremos hacer una buena salida y meternos en la lucha por el 'top 10'"

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que sale undécimo este domingo en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que intentará "hacer una buena salida y" meterse "en la lucha por estar entre los diez primeros", que son los que puntúan.

"Esperábamos más de la calificación de hoy en Spa, pero mañana saldremos desde la undécima posición gracias a las penalizaciones en parrilla de los coches que nos preceden. Perdí algo de tiempo en mi última vuelta rápida, así que podría haber sido algo más para mí; sin embargo, en definitiva, nos falta ritmo en comparación con algunos de nuestros rivales", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires) y que es decimotercero en el Mundial, con 18 puntos.

PUBLICIDAD

"Da la impresión de que hemos mejorado un poco desde Silverstone, algo que es positivo, y esperamos poder mantener ese nivel mañana, que es cuando importa. Por supuesto, los Racing Bull vuelven a mostrarse fuertes y Audi está justo por delante de nosotros. Así que ahí es donde está nuestra lucha", señaló el argentino, que al acabar sexto el pasado 24 de mayo el Gran Premio de Canadá, en Montreal, logró su mejor resultado desde que pilota en la Fórmula Uno.

"Mirando hacia adelante, necesitamos entender en qué áreas fallamos y en cuáles podemos mejorar para volver a estar por delante de ellos. Ahora nos centramos en mañana y nuestra meta es la de puntuar. Intentaremos hacer una buena salida y meternos en la lucha por estar entre los diez primeros", añadió Colapinto este sábado en Spa-Francorchamps tras la calificación para el Gran Premio de Bélgica. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Va a operarse para una cirugía de tobillo y la clínica le extrae las muelas del juicio

La dirección de la clínica reconoce el error y abre una investigación interna para esclarecer cómo fallaron los protocolos de seguridad

Va a operarse para una cirugía de tobillo y la clínica le extrae las muelas del juicio

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 julio

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 18 julio

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la posibilidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

La actual agrupación bajo mando español integra fuerzas navales de Portugal, Letonia, Turquía, Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Reino Unido y Alemania

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

Google hace homenaje a Marc Cucurella para la final España vs. Argentina: busca la animación oculta

Al buscar el nombre del jugador español, un gato animado con los rizos del deportista aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla, tanto en móviles como en PC

Google hace homenaje a Marc Cucurella para la final España vs. Argentina: busca la animación oculta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

El líder conservador del Parlamento de Alemania dimite tras tener un hijo mediante gestación subrogada

El primer ejercicio para preparar la disuasión nuclear de Francia y Alemania con cinco aviones militares en pleno vuelo

El PP presenta a sus candidatos a las provincias con 11 novedades en un acto marcado por las ganas de elecciones y los guiños al Mundial

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

ECONOMÍA

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

La Ley de Propiedad Horizontal no prohíbe las mascotas, pero los estatutos de la comunidad sí pueden hacerlo si cumplen con este requisito

El 50% de los jóvenes españoles compra camisetas falsas: el Mundial dispara un negocio ilegal de 1.200 millones

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

DEPORTES

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Jürgen Klopp vuelve a los banquillos: tiene un principio de acuerdo para liderar la nueva camada de talentos de Alemania

Cancelan el entrenamiento de España por riesgo de tormenta eléctrica en la víspera de la final del Mundial 2026 contra Argentina

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla