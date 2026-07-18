'Checo': "Llegar a meta será importante para nosotros y en eso nos centramos"

Redacción deportes, 18 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que saldrá decimonoveno en el Gran Premio de Bélgica, el décimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Spa-Francorchamps que "llegar a meta" este domingo "será importante para" ellos y que "en eso" se centrarán "ahora".

"Estaba contento con mi vuelta pero por desgracia tuve problemas con el 'deployment' (liberación de la energía eléctrica almacenada en la batería) desde el primer entrenamiento libre que no logramos arreglar antes de la calificación", explicó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), que cuenta seis victorias y 39 podios en la Fórmula Uno.

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"Eso resultó ser bastante costoso, ya que esas décimas que perdimos en las rectas podrían habernos hecho subir algunas posiciones en parrilla", manifestó el mexicano, subcampeón del mundo hace tres años y que, tras una ausente, regresó esta temporada a la categoría reina.

"Llegar a meta el domingo será muy importante para nosotros y en ese eso nos centramos ahora mismo. Esperamos tener una buena salida y estar en la mezcla; ése será nuestro objetivo final", añadió 'Checo' este sábado tras la cronometrada principal disputada en la mítica pista de las Árdenas. EFE

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