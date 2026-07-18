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Badosa: "Me vino a la cabeza aquél partido de Roland Garros"

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Redacción deportes, 18 jul (EFE).- La española Paula Badosa que logró un triunfo épico en Iasi (Rumanía) ante la eslovena Tamara Zidansek, se mostró feliz por haber sido capaz de resolver un encuentro que tuvo perdido y reconoció que, por momentos, recordó la mala experiencia de su anterior choque con su rival, en Roland Garros, que perdió en el tercer set.

Entonces, en la edición del 2021, Badosa inició la remontada. Igualó el partido pero en el set definitivo perdió por 8-6 con Zidansek. "La verdad es que me ha venido a la cabeza durante el "tie brak" ese partido de Roland Garros".

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Badosa logró su novena victoria seguida y alcanzó su primera final en un torneo del circuito wTA desde el 2024. "La verdad es que Zidansek ha sido una rival muy dura y al final ella ha jugado a un nivel muy alto pero he podido aguantar y luchar hasta el final y he tenido mi premio", destacó la española que acabará el torneo entre las ochenta mejores del mundo.

La clave estuvo en la agresividad según Paula Badosa. "He ido un poco más a por mis tiros y he sido algo más agresiva en los momentos importantes y creo que eso al final ha marcado la diferencia", dijo la española que se enfrentará en la final a la egipcia Mayar Sherif.

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"Va a ser un partido muy duro; le gusta jugar en tierra y va a ser una batalla y voy a intentar imponer mi juego y ojalá salga bien", concluyó la española. EFE

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