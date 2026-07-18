2-2. El Celta abre su pretemporada con un empate ante el Braga

Lisboa, 18 jul (EFE).- El Celta abrió este sábado su pretemporada con un empate 2-2 en Portugal frente al Sporting de Braga, en un amistoso con el que el equipo de la región portuguesa de Minho (fronteriza con Galicia) se presentó ante su afición.

A pesar de su falta de rodaje y de no contar todavía con piezas como Borja Iglesias o Carl Starfelt, el Celta dejó una buena impresión en el norte luso, y en el minuto 33 se adelantó en el marcador gracias a un cañonazo desde el lado derecho del área de Hugo González.

PUBLICIDAD

El Braga, dirigido por el técnico mallorquín Carlos Vicens -exasistente de Pep Guardiola en el Manchester City-, solo logró contrarrestar el dominio celeste cerca del descanso, y empató en el 45+3 por un remate de cabeza de Vítor Carvalho, tras un saque de esquina.

El segundo tanto luso llegó en el 66' y de forma idéntica al primero, con Jónatas Noro definiendo de cabeza después de un córner, el talón de Aquiles de los de Claudio Giráldez en esta visita a Portugal.

PUBLICIDAD

El Celta no se rindió y buscó en varias ocasiones el empate, que llegó en el tiempo añadido y también tras un saque de esquina, enviado al fondo de las redes del Braga por la cabeza de Carlos Domínguez.

El equipo vigués volverá a jugar el próximo día 25, en un amistoso frente al Sporting de Gijón en Balaídos, mientras que el Braga disputará su primer partido oficial el 22, ante el Zeleznicar Pancevo serbio, en la fase clasificatoria de la Liga Conferencia. EFE

PUBLICIDAD