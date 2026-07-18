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1-1. Sivera da el Trofeo Villa de Laguardia al Alavés en los penaltis

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Laguardia (Álava), 18 jul (EFE).- El meta Antonio Sivera, decisivo en la tanda de penaltis, propició el triunfo en el Trofeo Villa de Laguardia al Alavés ante el Eibar que se disputó este sábado en el estadio Óscar de Marcos, en el estreno de ambos conjuntos en la pretemporada.

El portero alicantino detuvo dos de los cinco lanzamientos del Eibar después de que el partido acabara con empate a un gol y premió al Alavés, que llevó el peso del partido.

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La primera mitad fue un monólogo de los babazorros, que no tuvieron puntería ni contundencia en los últimos metros y perdonaron a los guipuzcoanos.

Fue el típico partido de preparación que llega en estas fechas y más teniendo en cuenta que suponía el estreno de los dos equipos.

La mejor ocasión de la primera mitad para el Glorioso fue un remate de cabeza de Toni Martínez que no pudo dirigir ni darle la suficiente fuerza. Los eibarreses aguantaron las embestidas de los alavesistas y salieron al contragolpe cuando encontraron los espacios necesarios.

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De hecho, en una de esas ocasiones llegó el tanto de los armeros. Cuando parecía que el duelo se iba a ir sin goles al descanso, un disparo lejano de Jon Bautista en el minuto 40, adelantó a los guipuzcoanos. Aparentemente fue un disparo cómodo para Jesús Owono pero no pudo atajar el esférico, que se coló en la portería para establecer el 0-1.

Con los cambios del descanso, Mariano Díaz fue el que más peligro llevó a la meta Joseba Bermejo y en el 60 logró batirle con un disparo cruzado. El equipo de Quique Sánchez Flores tuvo más colmillo pero no logró darle la vuelta al marcador. De hecho, el delantero dominicano estuvo cerca de superar al guardameta armero. La más clara fue con el tiempo reglamentario cumplido y un remate de cabeza que estrelló en el larguero.

Con el partido finalizado, se llegó a la tanda de penaltis. Aquí apareció Antonio Sivera para detener dos penas máximas y darle el título al conjunto albiazul. EFE

jd/apa

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