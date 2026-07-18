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1-1. El Racing planta cara a la Real y Gabi Jiménez empata a diez minutos del final

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San Sebastián, 18 jul (EFE).- La Real Sociedad, con una mezcla de jugadores del filial y del primer equipo y sin sus internacionales, no ha podido con el recién ascendido Racing de Santander, que ha equilibrado el gol Orri Oskarsson en los instantes iniciales con un gran tanto a diez minutos de la conclusión de Gabi Jiménez (1-1).

El conjunto blanquiazul no ha necesitado mucho tiempo para plasmar su superioridad también en el marcador en una acción iniciada por Barrenetxea, con continuación de Marchal y asistencia de éste a Oskarsson, que sólo tuvo que empujar el balón con Laro superado.

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El conjunto racinguista, que ha contado ya con Sergio Canales en su vuelta a San Sebastián, ha tenido buenos minutos y oportunidades de Castellanos para haber batido a Marrero, el guardameta inicial en la Real, pero no ha estado fino en el remate.

El encuentro parecía abocado al triunfo donostiarra, sin embargo a diez minutos del final ha aparecido el joven Gabi Jiménez para marcar un gran gol desde fuera del área con el que ha superado a Álex Remiro, que jugó en portería el segundo tiempo. El cancerbero navarro ha evitado el gol de Arana en el minuto 85 con una gran intervención.

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- Ficha técnica:

1.- Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Beitia, Javi López; Turrientes, Lebarbier, Zakharyan; Marchal, Barrenetxea y Oskarsson. Jugaron también Remiro, Aihen Muñoz, Yangel Herrera, Soler, Goti, Jon Martín, Rupérez, Carrera, Agirre, Kita y Astiazaran.

1.- Racing de Santander: Laro; Héctor Mejía, Facu, Carlos Sánchez, Mantilla; Maguette, Sergio Martínez, Castellanos; Suleiman, Diego Díaz y Villalibre. Jugaron también Eriksson, Hugo, Manu, Álvaro, Gabi Jiménez, Iñigo, Sergio Canales, Vicente, Andrés, Yeray y Arana.

Árbitro: Gaizka Altuna. Amonestó a Mantilla.

Goles: 1-0, min. 10: Oskarsson. 1-1, min. 81: Gabi Jiménez.

Incidencias: encuentro disputado en las instalaciones de entrenamiento de la Real Sociedad en Zubieta ante 1.411 espectadores.

EFE

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cr/ism

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