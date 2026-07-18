0-4. Gijselhart y Zakaria dan al Dépor la primer victoria ante el Compos

Santiago de Compostela, 18 jul (EFE).- El Deportivo arrancó la pretemporada con un cómodo triunfo ante la SD Compostela (0-4), en un partido de claro dominio deportivista que los de Antonio Hidalgo resolvieron con goles de los neerlandeses Teu Gijselhart (min.18) y Zakaria Eddahchouri (min.63 y min.75), antes de que Kevin cerrase la goleada en la última jugada del encuentro.

El técnico del Dépor alineó de inicio a cuatro de sus seis fichajes veraniegos: Leo Román, Bright Ede, Amatucci y Gijselhart formaron en el primer once de la pretemporada, al igual que el juvenil Xabi Campos.

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Ante un rival de inferior nivel, el Compos acaba de ascender a Segunda Federación, el equipo coruñés mostró su superioridad desde el inicio. La primera ocasión la tuvo el joven Nsongo Bil, pero Edu Sousa evitó su gol con una espectacular parada.

Poco le duró la alegría a la afición santiaguesa. Sobrepasado el primer cuarto de hora, tras un desajuste defensivo de la zaga del Compos después de un centro de Luismi Cruz desde la banda izquierda, el centrocampista Teu Gijselhart se estrenó como goleador con el Dépor.

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Antes del descanso, los coruñeses aún disfrutaron de otra doble oportunidad, pero ni Luismi Cruz ni Nsongo Bil acertaron a batir a Edu Sousa, uno de los fichajes de ese nuevo Compostela.

Hidalgo cambió su once tras el paso por los vestuarios. El danés Asp-Jensen, otro de los refuerzos veraniegos, también pudo estrenarse con gol, pero, en la recta final del encuentro, su remate cruzado se marchó ligeramente desviado.

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El guión fue el mismo del primer tiempo, pero los segundos 45 minutos sirvieron para que el delantero Zakaria Eddahchouri, máximo goleador del equipo la pasada temporada, se reivindicara con un doblete.

El neerlandés, en el que el director deportivo Fernando Soriano sigue confiando para el proyecto de Primera División, quiere pelearle la titularidad al gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, fichaje estrella de su equipo. El exfutbolista del Olympique de Marsella siguió el partido desde la grada, acompañado de los lesionados Yeremay Hernández, David Mella y Loureiro. En la última jugada del encuentro, Kevin cerró la goleada deportivista después de un centro del italiano Quagliata.

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Ficha técnica:

0 - SD Compostela: Edu Sousa; Jordan, Mario Hermo, Miguel Prado, Damián, Manu Rivas; Uzal, Rosón, Goris, Samu; Buba. También jugaron: Yeray (ps), Unai, Hugo Arrojo, Uxío Abaña, Antón Diéguez, Yago Domínguez, Javi García, Xoan Castro, Martiño Saa, Turby, Lucas Besada, Carlos Santana, Roi y Mateo Vázquez.

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4 - RC Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Arnau Comas, Ede Bright, Xabi Campos; Alti, Gijselhart, Amatucci, Mario Soriano; Luismi Cruz y Nsongo Bil. También jugaron: Álvaro Ferllo (ps), Samu, Noubi, Barcia, Quagliata, Villares, Riki, Noé, Asp-Jensen, Guerrero, Zakaria, Kevin, José Ángel,

Goles: 0-1 Gijselhart, min.18; 0-2 Zakaria, min.63; 0-3 Zakaria, min.75; 0-4 Kevin, min.90

Árbitro: Alberto Gómez Lameiro (comité gallego).

Incidencias: Encuentro amigable disputado en el estadio Vero Boquete de Santiago ante unos 4.500 espectadores. EFE

dmg/apa